Una Hotel Mh Matera, i “trucchi” tecnologici per le sfide della cucina

Ci troviamo appena fuori da una delle città più antiche del mondo, Matera. Siamo all’Una Hotel Mh Matera, una struttura che offre 132 camere, 13 sale congressi, 5 ristoranti, 2 sale ricevimenti, centro benessere con piscina interna ed esterna e dei ristoranti all’aperto. L’offerta così completa, unitamente alla posizione privilegiata, fanno sì che la clientela sia estremamente eterogenea: clienti che viaggiano per affari, turismo italiano ed estero, piccoli eventi, congressi e grandi matrimoni.

Una Hotel Mh Matera

Una Hotel Mh Matera, cucina a chilometro zero grazie all’orto

Uno dei punti fermi di Una Hotel Mh Matera è un’offerta culinaria sempre di alto livello, in grado di soddisfare i gusti di tutti gli ospiti. Vengono utilizzati prodotti del territorio rispettandone la stagionalità e, proprio con l’obiettivo di garantire l’autenticità della materia prima, è stato creato un orto interno alla struttura che frutta molti dei prodotti utilizzati in cucina, un vero e proprio km 0. Le cucine, dislocate in diverse aree, offrono sia piatti locali rivisitati in chiave gourmet che pietanze internazionali. Claudia Castellano, proprietaria e general manager della struttura, ama definirla un “caos organizzato” e racconta che la sfida maggiore che lei e il suo staff si trovano ad affrontare è proprio quella di riuscire a far convivere tutte le diverse anime dell’hotel gestendo la contemporaneità degli eventi. Recentemente la direzione dell’hotel ha investito con successo anche nel settore della pasticceria e dei grandi lievitati che vengono prodotti nel laboratorio interno per essere poi venduti al dettaglio.

Una struttura sicuramente complessa che deve essere in grado di gestire nelle proprie cucine le molteplici esigenze derivanti dalla vasta offerta di servizi: snack e ristorante à-la-carte per la piscina, mezza pensione per l’hotel, cucina locale in chiave gourmet per il banquetting, e internazionale per il turismo estero, senza dimenticare la produzione di pasticceria.

Una Hotel Mh Matera, le sfide in cucina vinte con Rational

Per poter affrontare adeguatamente la complessità di questa gestione, la brigata di cucina, composta da 20 persone, è supportata dal meglio della tecnologia Rational: nel corso delle diverse ristrutturazioni sono stati inseriti SelfCookingCenter e VarioCookingCenter prima, seguiti da iCombi Pro 101, 201 e 202 e iVario Pro 2S ed L poi.

Giuseppe De Rosa, executive chef, afferma: «Le attrezzature Rational hanno una marcia in più: i processi già impostati semplificano il lavoro di noi chef e la qualità degli alimenti che arrivano ai nostri commensali è sempre ottimale». Un punto di vista pienamente condiviso da Claudia Castellano che conferma «Rational ci ha aiutato a semplificare il lavoro e garantire uno standard qualitativo sempre alto, standardizzando le nostre preparazioni».

Le soluzioni di Rational per le cucine dell'Una Hotel Mh Matera

Tutte le preparazioni delle cucine vengono gestite con iCombi e iVario e i principali benefici derivano dalla cottura a bassa temperatura, ideale per mantenere inalterate le proprietà nutritive, il gusto e il sapore della materia prima di ottima qualità scelta, o addirittura prodotta, all’interno della struttura stessa; spesso si predilige la cottura notturna delle pietanze che, dopo essere state abbattute, vengono rigenerate in iCombi quando gli chef lo ritengono necessario, pianificando al meglio e semplificando le attività delle cucine.

Una Hotel Mh Matera

Via Germania 10/0 - 75100 Matera

Tel 0835 215111