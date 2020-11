Come funziona Pick Meal Up, l'app per l'asporto a prezzo fisso

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 12:03

ra che ci sono rimasti solo delivery , ogni innovazione è gradita. E così nel bel mezzo delle restrizioni per questa seconda ondata di coronavirus si sta facendo largo una nuovadi una startup bresciana,, nata a giugno 2020 con l’obiettivo di proporre un sistema di





Cos’è: un servizio per clienti e locali

L’obiettivo, come hanno spiegato i tre fondatori Carlo Farina, Marco Vitolo e Roberto Premazzi a Il Sole 24 Ore, è mettere in contatto i clienti che vogliono servizi di qualità con ristoranti, bar e gelaterie in cerca di promozione per la propria attività.



Come funziona: commissione sugli ordini

Nessun costo iniziale di attivazione né canone mensile o penale di disdetta. È prevista solo una commissione per ogni ordine ricevuto. Ci sono anche funzionalità pensate per i ristoratori, come la scelta di quali piatti proporre e in quale quantità o la gestione degli orari di ritiro.



I prezzi: 7 o 14 euro, si paga dall'app

Sull’app ci sono gli orari accessibili per l’asporto e il menu, con indicazione del prezzo: 7 o 14 euro (si possono creare combinazioni di piatti). Una volta completato l’ordine e il pagamento tramite app, l’utente passa a ritirare il pasto mostrando la conferma dal telefonino. Basta una scansione del QR code ricevuto e si ritira il pranzo o la cena.



Gli utenti: già 10mila, si punta a 15mila

Attualmente sono 10mila gli italiani che hanno scaricato l’applicazione, l’obiettivo ambizioso è di arrivare a quota 15mila entro la fine dell’anno.