Efficienza e sostenibilità nel trasporto refrigerato: le soluzioni sostenibili di Siad

Il Gruppo Siad offre sistemi innovativi sostenibili per i trasporti refrigerati. I prodotti deperibili necessitano, infatti, di una corretta conservazione tramite il mantenimento della catena del freddo lungo tutto il percorso della filiera. Nel mondo dei trasporti a temperatura controllata vengono ancora largamente utilizzati sistemi di refrigerazione tradizionali, che operano con gas refrigeranti fluorurati a elevato impatto ambientale. Siad ha ideato, progettato e sviluppato due nuove tecnologie, Coool® - FreeToGo e RollBox, dedicate al settore della logistica in grado di ridurre l’impronta carbonica di queste attività tramite l’utilizzo di CO 2 biogenica o recuperata da scarti industriali secondo il concetto di economia circolare. Rispetto al sistema “tradizionale” di trasporto, la tecnologia green di Siad permette di ottenere migliori prestazioni con più freddo, più veloce e più a lungo. I vantaggi sono numerosi e vanno dalla compatibilità dell’innovazione, che si adatta a molteplici mezzi di trasporto e casse isotermiche, alla sostenibilità, tenuto conto che la soluzione è eco-friendly ed in linea con le richieste della Commissione Europea, fortemente impegnata nell’abbattimento delle emissioni.

Siad offre sistemi innovativi green per i trasporti refrigerati

Coool® - FreeToGo: il sistema di trasporto refrigerato ecologico di Siad

Le soluzioni offerte da Siad sono estremamente silenziose, in quanto non emettono alcun rumore durante il funzionamento, oltre che indipendenti, perché rimangono attive anche a motore spento. Il primo sistema che utilizza CO 2 recuperata per il trasporto refrigerato è inoltre molto performante, considerato che la velocità di ricarica e di raffreddamento è 10 volte superiore ad un impianto tradizionale. Coool® - FreeToGo è il sistema di trasporto refrigerato su gomma messo in campo da Siad e studiato per il controllo delle temperature sui mezzi refrigerati, ottimizzato per il mondo del delivery, che sfrutta il potere frigorigeno della CO 2 R-744 con importanti ricadute sul piano della sostenibilità ambientale. La soluzione è infatti indipendente, silenziosa e performante, con il gas refrigerante naturale che, una volta liberate le proprie frigorie, viene diretto all’esterno del veicolo.

Coool® - RollBox rappresenta invece la soluzione studiata per la distribuzione organizzata che sfrutta le elevate proprietà termiche della CO 2 grazie ad un cassetto disposto all’interno di roll container isotermici refrigerati. L’attacco rapido permette di iniettare direttamente nel cassetto CO 2 liquida in maniera semplice, sicura e automatizzata, generando neve carbonica in base al livello di refrigerazione richiesta. La ricarica avviene all’interno del polo logistico del cliente grazie ad una struttura mobile studiata per non intralciare il passaggio, con l’iniettore che permette la formazione istantanea di ghiaccio secco. Il sistema, all’interno del roll container isotermico, si comporta come se fosse una piastra eutettica offrendo però maggior potenza e costanza nell’emissione delle frigorie, garantendo allo stesso tempo il controllo delle temperature e la conservazione della merce più a lungo.

Soluzioni green per il trasporto di prodotti freschi e surgelati: il ruolo di Siad nella logistica alimentare

La tecnologia green offerta dal Gruppo Siad - attivo da oltre 90 anni in Italia e in altri 15 Paesi nei gas industriali con una presenza storica e consolidata proprio nei settori technical gases, engineering, healthcare, LPG e Natural Gas – va incontro alle esigenze degli operatori del settore, che richiedono sempre più servizi di delivery con standard elevati, in particolare per quanto riguarda la catena del freddo, sia nel fresco (tra 0 e 4 gradi) sia nel surgelato (-18 gradi). Per garantire i più alti livelli di sicurezza alimentare e un’ottima shelf-life dei prodotti, è necessario creare ambienti di stoccaggio adeguati e soprattutto far affidamento su sistemi di trasporto refrigerato in grado di mantenere inalterate le caratteristiche e le proprietà organolettiche dei prodotti. Rendere efficienti e sostenibili i trasporti refrigerati su gomma va incontro anche alle attese dei consumatori nei confronti dell’industria del food e della Gdo: la necessità di ricevere prodotti di elevata qualità in ogni luogo e nel minor tempo possibile.

I test effettuati hanno mostrato alte performance e un veloce ripristino delle temperature in relazione alle aperture del vano di carico. Le soluzioni green studiate dal Gruppo Siad permettono infatti di rientrare velocemente negli standard qualitativi di trasporto dopo ogni singola consegna o apertura del portellone. La tecnologia portata avanti da Siad nella catena del freddo permette di semplificare la gestione della logistica, accedere facilmente ai centri urbani impiegando soluzioni a basso impatto ambientale con sistemi di refrigerazione silenziosi. Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.thesiadgroup.com

Siad

via S. Bernardino 92 - 24126 Bergamo

Tel 035 328111