Food&Cleaning, aprire in sicurezza. Sodexo Italia ottiene la certificazione Rise Safe

Pubblicato il 10 febbraio 2021 | 19:29

S

Con la certificazione Rise Safe Sodexo Italia supporta ulteriormente la clientela nella fase di nuova normalità

Enrico Bartoli

ha ottenuto la, in collaborazione con, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione. Rise Safe garantisce ladall’azienda e fornisce quindi ulteriori rassicurazioni a clienti e collaboratori di Sodexo Italia, che ogni giorno assicurano con continuità lo svolgimento dei servizi, in concomitanza con il periodo pandemico ancora in atto, rafforzando così le norme e procedure già in essere in materia di sicurezza alimentare, igiene personale e controllo delle infezioni per la riduzione del rischio di diffusione del virus. In particolare, la certificazione interessa i protocolli per i, applicati attualmente dai diversi segmenti - Aziende, Scuole e Università e Sanità & Senior - pressoche Sodexo utilizza presso i propri clienti nell’ambito del programma Rise sono già approvati dal, un team internazionale composto da esperti in epidemiologia, medicina di famiglia, nutrizione, salute sul lavoro e salute comportamentale, così come pianificazione e operations, che si occupa di valutare misure necessarie per, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione della diffusione del Covid e coerenti con le locali regolamentazioni.«Con lasupportiamo ulteriormente i nostrinella fase di nuova normalità, mettendo a loro disposizioneda organizzazioni di controllo di primaria importanza, come», ha spiegato, direttore divisione corporate Sodexo Italia. «Vogliamo infatti fornire sempre nuovea chi, nei diversi settori che serviamo, usufruisce dei nostri protocolli di servizio, migliorando al contempo le prestazioni in termini di qualità,. Sin dall’inizio della pandemia globale, le nostre persone sono rimaste al fianco delle realtà produttive del Paese che non hanno mai interrotto la propria attività, condividendo con loro l’unicità e l’incertezza del momento e la necessità di trovareche garantissero lain settori fondamentali per l’economia italiana».Per informazioni: www.sodexo.it