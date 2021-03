Idrocoltura e luce artificiale per coltivare i pomodori

Pubblicato il 29 marzo 2021 | 19:32

La coltivazione di pomodori senza suolo dell'Azienda Agricola F.lli Lapietra

Produzione 365 giorni all'anno

Lino ed Enzo Lapietra

Un primo progetto nell'area del Mediterraneo

Diminuzione di CO 2 e riutilizzo dell'acqua piovana

, azienda di rilievo globale nel settore dell’, ha stretto un accordo di collaborazione con l’(Ba), specializzata nellaattraverso un innovativo sistema di coltivazione che assicura standard elevati di qualità e produzione, nel rispetto di un’attentaForte della sua esperienza nel settore, l’ha sviluppato una tecnologia che permette diad alta densità in, senza far uso di prodotti chimici e a km 0. La coltivazione in idroponica assicura elevati standard di qualità e produzione mediante un monitoraggio continuo delle coltivazioni e l'uso di sistemi di impollinazione naturale e di lotta biologica contro i parassiti delle piante. Permette inoltre di produrre ortaggi 365 giorni all’anno, anche nellea causa di particolari condizioni ambientali e climatiche.Grazie a questo accordofornendo un’illuminazione a(2220 apparecchi) e(2134 apparecchi) mirata alla coltivazione del pomodoro. L’Azienda Agricola F.lli Lapietra ha potuto così, il gusto e l’abbondanza del raccolto durante tutto l’anno.L’, combinata con ricette di luce dedicate, apreper ogni coltivatore in serra per aumentare la qualità attesa e la resa e passare alla. Questo tipo di illuminazione può inoltre abbreviare i cicli di crescita, incrementando così i rendimenti, migliorando l’efficienza energetica e consentendo un utilizzo più efficiente degli spazi.«Siamo entusiasti di aver fornito all’Azienda Agricola F.lli Lapietra l’illuminazione, le competenze e le nostre ricette luminose per consentire unae di qualità in quanto questa è una tecnica che troviamo perfettamente in linea con ilricerca in ogni aspetto del proprio modello di business - ha affermato, commercial leader Agricolture & system integrator Italia, Israele e Grecia di Signify - Questo rappresenta il primo progetto nell’area del Mediterraneo che dimostra l’importanza e l’efficacia dell’utilizzo di questa tecnologia in zone dal clima temperato e, a fronte del successo che abbiamo già registrato, non vediamo l’ora di supportarne la crescita e l’espansione in Italia e nel mondo».Tra i numerosi vantaggi di questa tecnica agronomica anche lagrazie a unadelle, unche viene raccolta, disinfettata e reimmessa nel ciclo produttivo e l’assenza di qualsiasi forma di inquinamento delle falde acquifere e dei terreni. Ne consegue quindi un prodotto di qualità, innovativo e sostenibile, ma anchee dal sapore inconfondibile.«Il nostro sito produttivo è a Monopoli, in Puglia, nel Sud Italia - ha sottolineato, ceo - co-founder dell’Azienda Agricola F.lli Lapietra - Abbiamo un’esperienza ventennale nella coltivazione del pomodoro di alta qualità in idroponica, e con mio fratello, ho voluto investire nell’installazione dellaper aumentare ancor di più il nostronel periodo con meno illuminazione naturale. Questo investimento è coerente con la nostra vision, che è quella di produrre. Grazie aiabbiamo un’all’interno della nostra serra nella quale coltiviamo pomodoro e questo consente un aumento di produzione e qualità».Per informazioni: www.signify.com