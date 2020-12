Il Mercatino di Natale arriva a casa. Shopping online con Pur Südtirol

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 13:22

La home page del sito di Pur Südtirol per gli acquisti online

Un sostegno concreto ai produttori

ostenere la. Questo l’obiettivo che da 10 anni anima, azienda fondata da, che oggi conta ben, store aperti a Merano (2010), Brunico (2012), Bolzano (2014), Lana (2016) e Bressanone (2019). La struttura, nel 2012, un’intuizione davvero antesignana, è stata affiancata da unaper la vendita online dei prodotti presenti nei negozi.L’idea iniziale è stata anche quella di trasmettere, parte integrante della cultura e dell’economia del territorio, oggi bloccata dall’emergenza pandemia.Soluzione che su sta rivelando profetica. Una così collaudata presenza nellin questo momento rappresenta una marcia in più per immettere linfa vitale nell’organismo di Pur Südtirol e dellache rappresenta.«I reparti gastronomici dei nostri negozi sono chiusi e gli spostamenti sono limitati – spiega, ceo dell’azienda altoatesina – Il nostroin grado di mettere a disposizione di tutti le nostre tipicità. Oltre 2200 articoli realizzati da 359 produttori. Siamo in periodo natalizio e Pur Südtirol porta in pochi giorni nelle case artigianato, sapori e biodiversità».Fino al 6 gennaio nel sito ufficiale di Pur Südtirol è aperta ladedicata allo shopping natalizio, con casette organizzate per tema e tipo di prodotto: specialità dell’ Alto Adige , dolci di Natale, prodotti wellness, decorazioni per la casa e molto altro. L’iniziativa, che vuole regalare, anche se virtualmente, la possibilità dinatalizio, è anche e soprattutto a sostegno dei produttori che quest’anno non hanno la possibilità di promuoversi dal vivo a causa delle restrizioni legate al Covid-19, un sostegno che si estenderà anche nel futuro perchénell’assortimento.«Una finestra su tutto quello che c’è di», puntualizza Hölzl. Ecco alloraaltoatesine come lo speck , le mele fresche, i canederli, lo strudel, un’ampia scelta di vini, birre, distillati e succhi di frutta. Oltre al wine & food, da visitare le sezioni “”, “”, “”, ricche di idee regalo. Dall’oggettistica in tema natalizio agli accessori in lana per la casa, fino alle confezioni di fieno o di trucioli in legno di cirmolo. Un carrello da riempire diPer informazioni: www.pursuedtirol.com