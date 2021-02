Microsoft punta sulla sostenibilità con un piano per ridurre l’impatto ambientale

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 07:33

Microsoft ha investito 1 miliardo di dollari per l’innovazione e le nuove tecnologie volte a combattere il cambiamento climatico

Trasparenza e responsabilità

Il Sustainability Report di Microsoft pubblica un dato significativo: una riduzione delle emissioni pari al 6%

Supporto a organizzazioni, aziende, startup e governi

gni segmento produttivo che alimenta l’universoda tempo si è schierato per la. Strategie e programmi mirati di medio-lungo periodo sono ormai operativi neidei comparti. Il cambio di marcia è stato effettuato.Oggi il fronte si allarga con la discesa in campo anche di, che ha annunciato aggiornamenti in ambito sostenibilità. A un anno di distanza dalla presentazione della sua strategia per diventareattraverso l’implementazione di un piano per ridurre l’impatto ambientale dell’azienda , dei propri clienti e dei partner, sono stati presentati i primi risultati e nuovi investimenti, volti a sostenere le politiche climatiche globali ePer affrontare la sfida ambientale e la crisi climatica un passaggio obbligato è rappresentato dalla riduzione drastica delle emissioni e dalla rimozione del carbonio, sforzo che deve essere comune per poter raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Anelli della catena sostenibilità sono inoltre la, la tutela di risorse come l’acqua e laIl Sustainability Report , il documento annuale che mostra i progressi di Microsoft pubblica un dato significativo: una. Tra i progetti in atto in tema di trasparenza e responsabilità, da segnalare nuovi investimenti in tecnologie per la, incluso il finanziamento di 26 progetti per la rimozione di oltredall'atmosfera entro l’estate. Microsoft ha anche annunciato un ulteriore investimento di 1 miliardo di dollari nel suoper l’innovazione e le nuove tecnologie volte a combattere il cambiamento climatico.Di rilievo l’avvio di 20 opere per lae un progetto con le Organizzazioni non governative per garantirea 1,5 milioni di persone nel mondo e laprovenienti dai data center e campus Microsoft destinati alle discariche e agli inceneritori pari a 60.000 tonnellate.Attraverso il, piattaforma che fa leva sul cloud di Azure e sull’Intelligenza Artificiale, sono stati raccolti 10 petabytes di, utili per supportare organizzazioni, aziende, startup e governi nello sviluppo e implementazione di progetti concreti in grado di promuovere la tutela dell’ambiente.Microsoft ha inoltre annunciato insieme a Mojang Studios l’arrivo su Minecraft della. Si tratta di una mappa scaricabile gratuitamente dae all’interno di Minecraft. Education Edition invita i giocatori a esplorare come gli obiettivi di sostenibilità di Microsoft prendono vita all’interno dele mette a disposizione della didattica seipensate per affrontare con gli studenti lePer informazioni: www.microsoft.com