Lombardia, la rinascita dal covid passa da vino e turismo

L'enoturismo rilancia le province

Magoni: Tante domande, la Lombardia riparte dalle sue eccellenze

Il turismo lombardo si affida al vino

Promozione efficace con tutti i progetti provinciali correlati

A Bergamo 30mila euro per rinascere dopo la tragedia covid

Cisano Bergamasco – "Un territorio da scoprire, da esplorare, da vivere"

A Gandino si punta sull'architettura

La Valle Brembana si affida a turismo e sport

Il lago d'Iseo vuole destagionalizzarsi, tanti eventi autunnali e invernali

Ponte di Legno-Tonale, fondi per una montagna smart

23.992,99 euro

Strada del vino Colli dei Longobardi, il vino come esperienza

Comunità Montana Valle Sabbia, forte sul turismo tedesco

Il sogno di un Natale sul lago

La musica trascina gli altri settori

Mandello del Lario: emozioni tra cime, lago e motori

Dove l’Orrido è irresistibile: un lago di emozioni a Bellano

Consorzio turistico mandamento di Sondrio "Sondrio e Valmalenco 2020/2021. Un’immagine, mille parole"

L'Aprica si rilancia sui social

Laveno Mombello – ‘Slow Lake: coming soon’

pazio agliper favorire un nuovo turismo nelle terre del, dei sapori e della cultura di. È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento del bando per la promozione del turismo in Lombardia. La misura, approvata attraverso una delibera di giunta su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing, Territoriale e Moda,, era rivolta a soggetti pubblici e privati. Ifinanziati sono 15 e coprono diverse provincie lombarde. In provincia di Bergamo e in quella di Brescia sono 4; a Lecco e Sondrio 2; a Como, Cremona e Varese 1.«Unche ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di domande presentate – dice Lara Magoni – con il quale abbiamo voluto offrire aila possibilità di essere protagonisti. La rinascita della Lombardia deve ripartire dalle sue bellezze, e valorizzarne le peculiarità artistiche, culturali, storiche edsignifica esaltare un patrimonio unico. Stiamo vivendo un periodo difficile. Proprio per questo – aggiunge – abbiamo voluto dare un segnale forte, sostenendo le migliori proposte provenienti da tutta Lombardia in una logica decentrata diterritoriale».I progettirispondo al criterio di declinare a livello territoriale ladi riposizionamento della Lombardia come destinazione turistica "Vorrei che la vedessi come me, tutti i giorni", con la produzione e/o il riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione e attività di pianificazione«Stiamo lavorando – prosegue – per mantenere alta l’attenzione sulla bellezza della Lombardia ed esprimere riconoscibilità utilizzando un unico concept grafico con un linguaggio coordinato e omogeneo. La campagna "Vorrei che la vedessi come me, tutti i giorni" promuove e valorizza tutti i territori. Inoltre viene co-creata per generare una narrazione corale delle attrattive artistiche, paesaggistiche eddella nostra. Insieme alla comunicazione anche la formazione degli operatori – spiega – ha un ruolo importante. È infatti uno dei capisaldi della ripartenza di un settore che rimane ad alta intensità di capitale umano. in cui La componente relazionale è cioè uno dei fattori fondamentali per attrarre».Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica provincia di- ‘Quanto sei bella Bergamo!’È unaprevalentemente "through the line di rebranding" del marchio Bergamo. Dopo la triste notorietà che ha assunto il territorio a seguito della pandemia, l’obiettivo è valorizzare immagini di bellezza e rinascita. Gli Ambassador scelti racconteranno quindi quanto è bello ‘sentire, vedere, gustare e scoprire’ Bergamo. Contributo assegnato: 30mila euro.Il progetto intende potenziare la conoscenza della "Via Giovannea", legata a, che si snoda dall’Adda alle colline della Valle San Martino. Già oggetto di pellegrinaggio religioso, il percorso è la destinazione ideale per un turismo slow, sportivo, enogastronomico e culturale, ricco di storia e tradizioni lombarde. Cisano Bergamasco è il Comune capofila della promozione del sentiero ‘Via Giovannea’. L’obiettivo è fare leva sulla unicità dei luoghi, sulla facilità di percorrenza e sulla varietà di esperienze offerte. Lo scopo è infatti anche unodelle località presenti nelle vicinanze del sentiero. Contributo assegnato:è un borgodominato dalla monumentale Basilica di Santa Maria Assunta e caratterizzato da una serie di palazzi nobiliari particolarmente suggestivi. Il progetto punta a valorizzare tale contesto architettonico, raccontandone la genesi, ma anche svelandone le infinite declinazioni che uniscono, storia, tradizione, fede, devozione, lavoro e artigianato. Contributo assegnato:Promozione e valorizzazione della Valle Brembana. Vanta infatti un patrimonio artistico, naturalistico, sportivo e gastronomico di tutto rispetto. Previste tra l’altro campagne pubblicitarie cartacee e digitali dedicate all’incoming di prossimità. Contributo assegnato: 13.911,56 euro.L’obiettivo è favorire ladell’offerta turistica. Fondamentale è quindi la promozione di promuovendo esperienze attrattive e fruibili sul lago nei mesi autunnali e invernali. Ladi promozione della Lombardia declinerà le linee guida regionali in quattro slogan con altrettanti testimonial locali e sedici diverse creatività grafiche. Contributo assegnato:Il progetto intende amplificare la campagna di comunicazione regionale ‘‘ facendo leva su due opportunità offerte dal territorio dell’Alta. La prima è la fruizione invernale ‘slow’, cioè scoprire la montagna con le ciaspole ai piedi, accompagnati da professionisti e in sicurezza. La seconda quella estiva è invece legata al. Contributo assegnato:La ‘Strada del vino Colli dei Longobardi’ mira a predisporre un’offerta di turismoricca e differenziata, in grado di coniugare il patrimonio storico culturale e la sapienza secolare del lavoro. Contributo assegnato:La Valle Sabbia ha presentato un progetto di rafforzamento della brand lavorando prevalentemente sull’nei mercati italiano e. Il target scelto è famiglie e sportivi. Contributo assegnato:È la terza fase di una campagna diterritoriale a regia pubblico/privato che ha integrato cultura e turismo. La stagione invernale è il nuovo obiettivo. Il lago di Como diventa un grande presepe illuminato ricco di tesori da scoprire in logica ‘slow tourism’. Contributo assegnato:Il progetto delprevede la realizzazione di video emozionali, video spot, attività digitali e inserzioni su stampa. Continua così lo storytelling che vede protagonista Virginia Villa, direttore del Museo del Violino e testimonial della campagna, affiancata dalla musicista Lena Yokoyama. Quest’ultima è lache ha suonato in cima al Torrazzo e sul tetto dell’ospedale di Cremona durante il lockdown. Contributo assegnato:In occasione del centenario (1921-2021) della fondazione del marchio ‘Moto Guzzi‘, Mandello del Lario intende dare risalto a manifestazioni ed eventi legati alla ricorrenza. Il progetto vuole valorizzare anche le altre unicità turistiche. La località nota anche per le vicende narrate dal Manzoni ne "I Promessi sposi" è infatti incastonata tra. Contributo assegnato:Il progetto è finalizzato in particolare alla valorizzazione delle risorse attrattive delnel periodo autunno-inverno. Punta soprattutto sull’e sulle altre esperienze che si possono vivere in particolare sul. Si va delle escursioni all’enogastronomia, dai percorsi letterari alle visite al patrimonio culturale. Le azioni proposte prevedono l’individuazione di Ambassador per la veicolazione dei messaggi promozionali. Contributo assegnato:Il progetto prevede innanzitutto una campagna di advertising che catturi l’attenzione dell’utente offrendo contenuti di alto valore, personalizzati in base al target. Tra gli obiettivi c’è soprattutto quello di rafforzare ladel brand territoriale e regionale e presentare il prodotto. Inoltre si vuole promuovere le esperienze e incrementare le vendite. La campagna sui media online è stata tra l’altro preparata conpubblicitari e campagne native. Quella social è invece stata creata anche con promozioni a pagamento, post e video. Contributo assegnato:Campagna di rilancio e incremento qualitativo in particolare della destinazione turistica. Utilizzo inoltre del brand ‘inLombardia’ per meglio promuovere la località. Due in particolare le strategie individuate. Una riguarda nello specifico il social marketing sul sito, Facebook ed Instagram. L’altra è invece relativa a due campagne, una invernale ed una estiva. Contributo assegnato:L’obiettivo è quindi quello di avviare il posizionamento della destinazione nel nuovo contestosegnato dal Covid-19. Il progetto intende rafforzare in particolare l’attrattività della campagna ‘’. Previste tra l’altro alcune anticipazioni rispetto alla strategia di comunicazione del progetto ‘Slow Lake, l’antica gentilezza del lago’. Contributo assegnato:euro.