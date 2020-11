Regole di servizio e abbinamenti: il perfetto beertender a casa

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 16:01

Risciacquare con acqua fredda il bicchiere nel quale andrà servita; È fondamentale utilizzare un calice ampio e produrre abbondante schiuma durante la mescita; Dopo la prima versata, ammirare la compattezza della schiuma e il colore della birra, annusarne i profumi con consapevolezza; Cominciare con un primo sorso deciso per preparare il palato e abbandonarsi al piacere della degustazione; Ad ogni sorso prestare attenzione all'evoluzione della birra nel bicchiere: man mano che prende temperatura sprigiona nuovi profumi, così da far evolvere il palato che si "sintonizza" sul gusto, migliorandone le percezioni.

Non servire la birra a temperature troppo basse o con bicchiere ghiacciato. Il freddo non permette al prodotto di esprimersi al meglio; Conservare la bottiglia di birra al riparo dalla luce diretta (la bottiglia dal vetro marrone è ideale per proteggerla dai raggi solari); Prima di degustare, conservarla il frigo in posizione verticale almeno qualche ora prima di aprirla; Attenzione a non dimenticare la birra in frigo per troppo tempo per non alterarne sapore e proprietà.

Le Prugne della California

er il 71% degli italiani è stata lapiùdurante Covid . Siamo parlando dellache, da regina indiscussa della, si è comunqueun ruolo daanche nelle serate a. E proprio la dimensione domestica si sta sempre più delineando comedidel settore, con l’impennata deglie la volontà anche a casa di degustare birree di. Ma come trasformarsi da “consumatore comune” a vero? Ecco svelati dagli esperti i sì e i no della degustazione a casa e gli insolitiper le prossime, dal pandoro al panettone al cioccolato.Quella della birra è unache risale al 4500 a.C. quando, in un villaggio sconosciuto tra il Tigri e l’Eufrate, una ciotola piena di farro utilizzata come dono propiziatorio per gli Dei viene abbandonata sotto la pioggia, e poi riscaldata dal sole diede vita alla fermentazione naturale. Da quel momento la birra ha continuato la sua ascensione e non si è mai più fermata, diventando una delle bevande più consumate al mondo.leader nell’ambito delle, insieme a 32 Via dei Birrai, micro birrificio artigianale italiano della provincia di Treviso nato nel 2006, ne percorrono insieme i tratti distintivi, raccontando nuove abitudini di consumo e suggerendo nuovidi. Da martedì 1 dicembre 32 Via dei Birrai sarà, infatti, protagonista di una vendita esclusiva su Veepee, che continua a dare spazio alle eccellenze Food & Beverage del Made in Italy in una vetrina dedicata, in cui saranno presenti i prodotti must della marca, da gustare in queste giornate a, per apprezzare le mille qualità di un sorso di birra certificato Slow Brewing.Il, la maestria artigianale, il sapore e il gusto, l'armonia degli elementi e la passione: sono questi gli ingredienti essenziali per raccontare la birra artigianale, un settore che prima della pandemia era in costante, come confermano i dati di Assobirra che indicano per il terzo anno consecutivo un aumento deidel +2,6%. Tuttavia la chiusura dei locali ha portato ad un crollo della birra artigianale in termini di fatturato che tocca il -90%. La preoccupazione aumenta nel momento in cui si apprende che dal Dl ristori non arriveranno aiuti per un comparto che vale il 4% del mercato nazionale e dà lavoro a 7mila addetti, producendo in media 500mila ettolitri - di cui il 20% biologico - e fatturando oltre 250 milioni annui.Ancheè in costante crescita: la possibilità di acquistare in ogni momento, la consegna a domicilio e soprattutto l’approccio coinvolgente di Veepee nel raccontare i diversi prodotti, con schede tecniche dettagliate, suggerimenti di abbinamento ed una selezione esclusiva accessibile per i soci iscritti al sito: «Abbiamo scelto di ampliare la nostra proposta del canale Food & Beverage integrando anche la birra - afferma, country manager di Veepee Italia – La nostra la strategia di selezione dei brand pone l’attenzione alla qualità, alla ricerca delle eccellenze Made in Italy e ai prodotti gourmet “da enoteca”. Notiamo infatti un grande entusiasmo da parte dei nostri, che amano scoprire attraverso Veepee nuovi brand anche nell’ambito alimentare: il comportamento d’acquisto del prodotto F&B su Veepee è molto simile a quello di un acquisto di un”, in cui il desiderio nasce navigando nella vetrina creativa dedicata al brand, e l’acquisto viene spesso fatto senza programmazione, per soddisfare un desiderio».A testimoniare la voglia di scoprire le novità è proprio il grande successo deio gift box con assortimenti di diverse tipologie su Veepee, che consentono di apprezzare la diversità che offre questa bevanda e creare veri percorsi per (neo)intenditori. Ottimo anche per idee regalo originali: non mancano le occasioni per organizzare una vera e propriao in videocollegamento con gli amici e godersi la birra nelle sue varie sfumature.La rivoluzione dellaè in effetti considerato uno dei più importanti fenomeni culturali degli ultimi quarant’anni in Italia, che non teme confronti in termini di qualità e artigianalità. La si conosce e stima sempre di più, anche come bevanda da abbinare a moltissime pietanze. L’intramontabile - e per alcuni superata - coppia “birra e pizza” ha lasciato posto ad inediti abbinamenti.In occasione della vendita dedicata su Veepee e con l’avvicinarsi della festa più dolce dell’anno, 32 Via dei Birrai spiega come abbinare le diverse tipologie di birra ai protagonisti indiscussi della tavola, ile il, per un accostamento inedito di grande effetto.Con ilcon, secondo 32 Via dei Birrai si addice una, mentre con ilalla, la scelta ricade su una. Infine, se ilè alla birra ideale è sicuramente unache enfatizza il gusto del cioccolato. Il, invece, necessita di un abbinamento delicato, ad esempio con unaLa birra inoltre può anche essere utilizzata come ingrediente per dare un tocco in più nella preparazione dei piatti: dai primi come- soprattutto a base di– ai secondi di- come il filetto o il brasato – e il pesce, soprattutto quello bianco, senza dimenticare l’aceto di birra che può anche essere diluito nei! L’ampio spettro di profumi e sapori di questa preziosa bevanda gioca un ruolo innovativo e stimolante tra i fornelli, accompagnando ed esaltando tutti i sapori della pietanza.32 Via dei Birrai ha raccolto alcuni consigli e svela quali sono le regole fondamentali per un home tasting a regola d’arte.