Il vino giochi di squadra. Urge cambio di passo non ideologie

er cogliere i segnali precoci, i cosiddetti, bisogna essere bravini alquanto: avere sensibilità nel leggere lo scenario che evolve, captare indizi, aggiornarsi meticolosamente, sapere e volere ascoltare, saper analizzare ma anche saper fare sintesi.Ma a cogliere igià forti e chiari, suvvia, occorre soltanto essere diligenti e possedere la dote somma dell’onestà intellettuale.” oracoli, mestamente riprendiamo quanto annunciò due mesi fa, nobile l’intento, il presidente dell’Ice, che così riassunse l’impegno dell’agenzia nel Patto per l’: «È un cantiere aperto, dove Ice lavora su quattro filoni: la campagna sul "nation branding", il sostegno alle fiere, all’e-commerce e alla formazione di esperti digitali».Ci si domanda quale sarà pertanto il sostegno a, semplicemente e saggiamente annullata da Messe Düsseldorf che con sano realismo ha pianificato direttamente l’edizione 2022. Già decise le nuove date: Prowein 2022 si terrà dal 27 al 29 marzo 2022. Indizio ulteriore di come si riallinea ilè la riproposizione su tre giorni invece di cinque.A tale proposito cominciamo a dubitare della percorribilità dell’ edizione 2021 di Vinitaly , messa a calendario nel mese di giugno.Ed a proposito di edizioni che saltano, annoveriamo tra i segnali forti e chiari, quello che giunge dall’dellache cancella l’solitamente in calendario a febbraio, per schedularla direttamente all’anno 2022.Le altre anteprime, quellein particolare che normalmente si tengono nel mese di febbraio, sono già state posposte al mese die ci si augura vivamente, per quanto ciò sottende in termini di scenario complessivo, che esse si tengano.Cogliamo altro segnale forte proveniente da due, sul suo website, si è dotato di shopattivando, in coincidenza con il periodo dell’anno più propenso ai regali, la vendita di una dozzina di confezioni, oltre alla possibilità di acquisto di determinate bottiglie.gratuita per importi superiori ai 59 €.Ilsta agendo su sentiero analogo, proponendo sul suo website le “Lugana Cheers Box” per supportare e promuovere non solo idei produttori associati, ma anche i prodotti del pertinentegardesano. Le vendite sono gestite dalle singole aziende, le proposte sono ben diciannove.Queste due iniziative dicono tanto sullo scenario prossimo venturo del. Si aprono nuove ribalte di vendita a beneficio di variegate ed emergenti occasioni di consumo. Tutto ciò è reso abilitato da tre fattori:a) la tecnologia, mediante la quale l’e-commerce è “facile” sia per chi vende che per chi acquista (sell side e buy side);b) la nuovache consente di andare oltre il concetto di carrello elettronico sfociando verso una “pedana elettronica”, con essa a voler intendere il groupage di prodotti di più aziende, assemblati e spediti in unica soluzione;c) le nuove modalità dielettronico.Concorrenza all’? Assolutamente no! Piuttosto un motivo in più per ripensare e riprogettare la relazione stessa che andrà a stabilirsi tra produttori di(ma anche di food) ed i nuovi. Nuovi ristoratori di ristoranti nuovi.dove, per stare in tema, è normale che si vendanodi vini (e di food, anche). Ma l’aspetto saliente del ridisegno dei flussi di fornitura è un altro ed è commutazione molto importante: dallaal conto vendita.Sorprende che questo tema non lo si affronti compiutamente, eppure è la semplicità che diviene difficile da attuare quando le remore sonoe quindi comportamentali e quando alberga tra gli attori lapiuttosto che la neofilia. Di “si è sempre fatto così” le aziende muoiono., attuale presidente di, invoca una sorta di Piano Marshall, che preveda investimenti strutturali massicci per la digitalizzazione e per la promozione. Poi, a buon peso, tanto non guasta mai, invita le aziende e la politica a fare squadra, per salvare un intero comparto».Il prossimo anno coincide con i 70 anni dal termine del, così come pianificato. Dopo 70 anni, vogliamo chiederci se la riuscita del Piano Marshall, ovvero il conseguimento degli obiettivi posti, fu dovuta anche alla buona volontà, all’ottimismo, all’entusiasmo, alla “voglia di futuro” che ebbero i nostri nonni? Abbiamo oggi, colpiti dal flagello, empiti analoghi? Cosa ci lasciano presagire gli early warning?