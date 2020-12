Dalle botti a mobili e giocattoli. Il progetto sostenibile di Tinazzi

Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 14:59

“S

Dal legno delle botti Tinazzi nascono giocattoli, idee regalo e mobili

Da botte a tavolo, con ispirazione al mondo enologico

Un progetto sostenibile che aiuta gli adolescenti in difficoltà

alva una botte, crea un capolavoro”: il progetto dinato dal gruppoin collaborazione con Bottega, laboratorio di arte e artigianato della Comunità Don Bosco Dab di Albarè di Costermano sul Garda. Il laboratorio prende il nome dal luogo dovefondò il suo primo oratorio a Torino, nel rione Valdocco: da qui iniziò l’attività in favore dei giovani del quartiere.Il gruppo Tinazzi con sede a Lazise e produzione in Veneto e Puglia, sostiene il progetto di inserimento lavorativo dicon difficoltà familiari e comportamentali donando le proprie botti al laboratorio. In questa “reciclofficina”, i ragazzi, sotto la guida di un falegname esperto e di un’educatrice arte-terapeuta, hanno la possibilità di recuperare ilricavato dalleper la creazione di piccole opere d’arte. Tra gli obiettivi del progetto c'è la volontà di offrire a giovani in difficoltà un’esperienziale e formativa, oltre a sensibilizzare ale a contribuire nella prevenzione dellaLe produzioni che escono dalla Bottega sono distinte in tre diversi ambiti:che stimolano l’intelligenza, come giochi matematici o inerenti alle leggi della statica e della geometria; oggettistica edin occasione di eventi;recuperati ricavati da cassette, scale, botti, bancali.I lavori sono ispirati al mondoe a quello: tra gli oggetti più apprezzati ci sono le tre lampade che rappresentano il tronco, la foglia e il grappolo della vite. Tutte le loro produzioni sono realizzate utilizzando attrezzature tradizionali e manuali senza necessariamente utilizzare le macchine con lo scopo proprio di stimolare l’intelligenza del fare.Il laboratorio nasce al piano terra della torre nella Comunità educativa “Casa don Bosco DAB”, dove anticamente già esisteva una falegnameria.Per informazioni: www.tinazzi.it