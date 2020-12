A Capodanno si brinda italiano. Preferiti gli spumanti allo Champagne, ma con un occhio al prezzo

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 17:53

Saranno, secondo le stime Ovse-Ceves, 280 milioni i calici di auguri





200 milioni di euro la spesa di bollicine nazionali

Meno zampone e più lenticchie e spumante italiano

e irrinunciabile: così sarà il(in pochi, da soli, in collegamento web) anche in questo Capodanno di pandemia. Sui social #nonrinuncio è lo slogan-tormentone dellascacciapensieri.Secondo le stime dell'osservatorio economico, per l'ultimo giorno dell'anno il consumo diè in flessione (-2% rispetto al 2019), ma considerate le chiusure dei locali fuori casa può dirsi quasi stabile a 38/39 milioni/bottiglie. In picchiata invece la domanda di, solo 1,9 milioni/bottiglie (-39% rispetto al 2019).Saranno, secondo le stime Ovse-Ceves, 280 milioni i calici di auguri, tanti ma a contrarsi è la spesa: 200 milioni di euro la spesa di bollicine nazionali (-35% il fatturato rispetto alla notte 2019-2020). Per gli italiani dunque più attenzione alnegli acquisti, e meno tentazioni estere. «Quest'anno sono cambiati modi, tempi, formule di consumo. In una notte, stima, confondatore dell'osservatorio Ovse-Ceves - persi 190 milioni euro di fatturato di tutte le bollicine - Qualche regalo in meno gioco forza, un dono più a buon mercato enei supermercati fino all'ultimo momento sfruttando le prime promozioni, sottocosto».Per il vino, osserva Comolli, «i sottocosto insono andati esauriti in poche ore. Nessuna bottiglia di bollicine invenduta. Per gli acquisti di cibo menoma tante, meno caviale e crostacei, più baccalà e più capitone soprattutto al sud Italia. Con la spesa alimentare in crescita soprattutto dibase per fare cucina: nuovamente gli italiani in casa, ma davanti ai fornelli e in cucina. Ma i luoghi di consumo sono solo domestici; da qui il forte divario invece nel fatturato totale del comparto, nel valore della singola bottiglia al consumo, del valore medio della bottiglia stessa».