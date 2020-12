Académie du Champagne 2020, degustazione online di sei cuvée

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 10:33

Il kit di degustazione composto da 6 bottiglie da 375 ml

Il piano per ridurre del 75% le emissioni entro il 2050

Obiettivo: 100% viticoltura ecologica

Come definire lo stile della Maison

La degustazione

omento storico per la quinta edizione dell', l'evento del Bureau du Champagne Italia dedicato all’alta formazione che si è svolto in streaming con 180 persone collegate da ogni parte d’Italia. L’Académie du Champagne 2020 si è articolata sucon la degustazione diL'inizio con un approfondimento sul progetto didella filiera dello. L'intervento di, chef de projet Développement Durable del Comité Champagne, in diretta da, ha fatto il punto sulle azioni messe in campo dalla Champagne, laalla sua(circa 20 anni fa) e ad aver dato vita a un piano per ridurre del 75% le sue emissioni entro il 2050.La strategia diavviata in Champagne tiene conto della frammentazione molto ampia con 34mila ettari su 280mila appezzamenti anche molto piccoli e comprende delle azioni collettive per il miglioramento continuo.Ilha come obiettivo di arrivare al 100% viticoltura ecologica che si basa su tre principi fondamentali del loro disciplinare:e meno agrochimica quindi ildeglidellacon un programma di ricerca ottenere dei vitigni resistenti alle malattie ma con la tipicità della Champagne strategie alternative e viticoltura di precisione. In prospettiva l’utilizzo deiinaltri temi toccati per raggiungere unin. Sono stati oggetto di esame la gestione e il monitoraggio dell’inerbimento, le infrastrutture agroecologiche, lo stato della flora e della fauna. E ancora icon la limitazione del trasporto su gomma e per via aerea sviluppando il traffico fluviale e marittimo; l’economia circolare con la gestione delle vinacce che dadiventano carburante,perE anche unapiù, nel 2010 la filiera dello Champagne ha alleggerito del 7% il peso della bottiglia (da 900 a 835 grammi). L’effetto su imballaggi e trasporti ha permesso una riduzione delle emissioni pari a 8mila tonnellate di CO2 all’anno, equivalenti a una flotta di 4mila veicoli.Secondo intervento con, responsable du service Vin del Comité Champagne alla scoperta: la diversità della, ledi elaborazione e il ruoloper definire lodella. Tre vitigni con caratteristiche diverse, cru con 319 comuni con 8 sottozone che esprimono una grande varietà di suolo, esposizione, altitudine; le annate, l’utilizzo dei vins de réserve. La diversità nell’elaborazione con o senza, l’influenza dele per finire lo stile della Maison portato dall’esperienza delloe della sua équipe.In degustazionenel formato di mezza bottiglia che tutti hanno effettuato laprodotto dai tre tipici vitigni della zona presenti in egual misura di diversi terreni. La fermentazione avviene in acciaio; l’assemblaggio vede un’alta proporzione di vini di riserva. Due anni sui lieviti, 2016 annata dominante. Molto preciso con leggere note floreali e frutta matura evidente. Pizzico di tostatura. Ricco e complesso in generale. Una buona freschezza.chef de cave donna Nathalie Laplaige. Assemblaggio di tre vitigni provenienti da territori emblematici. Utilizzo del 20% dei vins de réserve. Tre anni sui lieviti. Occorre lasciarlo qualche minuto nel bicchiere. Fresco e floreale con piacevoli note agrumate. Bella struttura dal corpo rotondo.chef de cave Sandrine Logette-Jardin, è stata una delle prime chef de cave donna in Champagne. 70% Chardonnay della Côte des blancs e 30% Pinot Noir Montagne di Reims. Quattro anni sui lieviti. Frutti bianchi maturi, molto elegante, ricco e persistente. Ritorna la vaniglia, una piacevole evoluzione.Ultimo intervento con, Ambasciatore dello Champagne per l’Italia nel 2015 che ha affrontato come si declina l’assemblaggio nel bicchiere con qualche indicazione sugli abbinamenti.Chardonnay, 40% Pinot noir e 40% Meunier provenienti da 50 cru differenti. Vinificazione in acciaio malolattica svolta, 10% vins de réserve. Venti mesi sui lieviti. Si presenta con note floreali, delicato, fresco con un buon equilibrio nelle componenti agrumate. Ideale per aperitivo.40% Chardonnay, 30% Munier, 30% Pinot noir da 17 cru soprattutto Montaigne di Reims. Malolattica svolta 30% vins de réserve, 45 mesi sui lieviti. Complesso con un impronta aromatica più presente. Minerale e sapido e note di tostatura dovuta all’invecchiamento più lungo.azienda familiare, Récoltant Manipulant. 66% Pinot Noir 34% Chardonnay, tre Grand Cru, parte sud della Montagne di Reims. 30% vins de réserve tenuti in acciaio e in bottiglia, 36 mesi sur lattes. Molto complesso, con note ossidative. Naso complesso sulle note di maturità, spezia e frutta secca. Bella acidità.