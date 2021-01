Erasmus sul vino in Friuli Venezia-Giulia. Si punta alle nuove generazioni per diffondere le Doc regionali

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 13:30

Le borse di studio copriranno i costi di viaggio, alloggio, vitto, assicurazione, volo andata e ritorno





Studenti stranieri ospiti in Friuli Venezia-Giulia

Un progetto e una speranza per il futuro

Riposizionamento dell’enoturismo friulano

n caso di studio diarriva daldove parte un progettofinalizzato alla reciproca conoscenza tra i varid'Europa, che l'associazione nazionale Città del Vino sta coordinando a livello italiano come capofila e che sta vedendo le prime adesioni da parte delledel Friuli Venezia-Giulia.L’azione si chiama “Wine_Me: Transnational Approach towards Food and Wine Tourism” e fa parte della programmazione 2021-2027 dell'Unione europea che prevede, quando l’emergenza pandemia lascerà spazio a una ritrovata e auspicata normalità, di assegnare borse di studio che daranno ai giovanil'opportunità di formarsi e ampliare le proprie competenze professionali all'estero per un periodo massimo di 4 mesi in zone vinicole europee.Ledicopriranno i costi di viaggio, alloggio, vitto, assicurazione, volo andata e ritorno per ciascun partecipante, oltre alla ricerca dell’azienda idonea al profilo e alle caratteristiche di ognuno di loro. Allo stesso tempo è prevista l’ospitalità in Friuli Venezia-Giulia di studenti stranieri provenienti da scuole e università agrarie, alberghiere e a indirizzo turistico del continente per conoscere le particolarità delle zonedel Friuli Venezia-Giulia.Si tratta di un progetto che suona anche come un messaggio diper un 2021 che possa portare nuova luce su una regione che, avendo nel turismo e nella cultura due voci importante del proprio Pil, nel 2020 ha notevolmente sofferto al pari di molte altre realtà nazionali.Il Friuli sta inoltre chiamando a raccolta attorno alla progettualità Erasmus gliprofessionali, agrari, alberghieri e turistici regionali affinché possano segnalare i propri studenti meritevoli dell'assegnazione delle borse di studio. Dalla reciproca conoscenza possono nascere nuoveSi punta, insomma, a un riposizionamento dell’ enoturismo friulano su scala globale a partire dalle. A breve, insieme ai comuni dell’associazione Città del Vino, saranno coinvolti nel percorso anche idi Tutela delle Doc regionali oltre alle associazioni di categoria.Hanno già garantito il loro appoggio al progetto i seguenti comuni: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Latisana, Manzano, Moraro, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Trivignano Udinese e Torreano.Questa la, destinata ad ampliarsi, che vuole dare a una regione storica per“Made in Italy” e non solo una grande apertura verso scenari futuri fatti di contaminazione, relazioni e accoglienza. Il post Covid si progetta oggi.