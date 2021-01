Chasseuil apre il museo del vino. Ma è un'esperienza solo per ricchi

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 12:35

Il Louvre del vino per rilanciare un piccolo borgo?

500 euro per vedere la cantina

Un’esperienza mistica

Iniziativa utile al settore?

he ilpossa essere paragonato anon è certo una novità. Come dimostra anche il crescente numero di. Ma se poi per vedere tali collezioni bisognerebbe spendereci si domanda in quanti sarebbero disposti atale cifra. Anche perché nella visita non è previsto nessun. Ma soprattutto se determinate iniziative possano contribuire a lanciarein luoghi al di fuori delleLa notizia che, detto il “monaco”, uno dei più notidi vino al mondo (oggi possiede più di 50mila bottiglie, tra cui spiccano 120 esemplari di Château d’Yquèm e 80 di Pétrus ma anche vini italiani, spagnoli, cileni; e distillati rari) aprirà quello che lui stesso ha ribattezzato il “” nella sua casa a Chapelle Baton in Nuova Aquitania sta facendo discutere.Non tanto per l’iniziativa che, oltre a dare ulteriore valore allae non solo, potrebbe portare anchenel minuscoloe al territorio circostante che, come lo stesso Chasseuil suggerisce, potrebbe uscire dall’anonimato. Infondo, spiega Chasseuil «cinquant’anni fa, prima che arrivasse Brigitte Bardot, al porto di Saint Tropez erano ormeggiate solo tre barche».Ma per la richiesta appuntoper l’ingresso. Che fa arricciare il naso ai più visto che stride con gli intenti alti del collezionista di condividere il suo patrimonio e la storia deiche vanno «trattati come opere d’arte» e che può apparire come una vera e propria provocazione sulla considerazione accordata oggi allaIl motivo è semplice: rientrare nelle spese. Il progetto deldi Chapelle Baton ha, infatti, una genesi travagliata: dopo il rifiuto di, Chasseuil ha riportato l’iniziativa tra le mura di, allestendo uno spazio adeguato all’esposizione di 350 metri quadri di superficie sotto la sua abitazione che, secondo indiscrezioni sarebbe costato oltre mezzo milione di dollari.Tra pavimento color rosso vino, illuminazione scenografica, musica in sottofondo e la più preziosa collezione di bottiglie al mondo, con esemplari antichi che risalgono all’inizio dell’Ottocento, pezzi unici e verticali complete, di certo potrebbe trattarsi in, come la immagina il collezionista. Ma sicuramente non “monacale”, dato ilE c’è da chiedersi se in qualche modo contribuirebbe a riaccendere isule la cultura del vino come del resto si sta già cercando di fare in Francia dove da qualche anno, è stata inaugurata un’ambiziosa. Ma anche indove esistonolegati al vino eha ottenuto la tutela dei beni culturali per biblioteca e archivio.