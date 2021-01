Il 2021 è l'anno dello spumante. Assoenologi: La ripresa parte anche da qui

Pubblicato il 05 gennaio 2021 | 16:52

Lo spumante metodo classico italiano sta riscuotendo un enorme successo





Il più scelto nelle feste il Metodo Classico italiano

L’Italia batte tutti sulla trasversalità territoriale

Riccardo Cotarella. Fonte: oscarwine

n questediverse dal solito, si è brindato italiano e laè stata. Soprattutto per quanto riguarda gli. Un buon inizio, che può tramutarsi in un traino per laeconomica del Paese. A dirlo all’Ansa,, presidente di: «Il 2021 nasce sotto il segno dello spumante italiano e mi piace immaginare che la ripresa economica del nostro Paese, post, passi anche da qui».«In queste festività natalizie - spiega l'enologo umbro - le famiglie hanno scelto lo spumanteche sta riscuotendo un enorme. Ma dobbiamo fare attenzione a non scivolare sul confronto campanilistico con gli, che viaggiano ancora su un altro pianeta. Ma noi abbiamo il dovere di raggiungere quel pianeta quanto prima».«Comunque siamo sulla strada giusta - sottolinea il presidente - gli spumanti italiani possono contare su un fattore difficilmente replicabile in altre parti del mondo e cioè sulla».«Oggi, alle zone tradizionalmente vocate alla produzione di spumante, come il, ilo il, se ne sono aggiunte molte altre in tutta Italia, anche al- spiega Cotarella - Penso aldell'Abruzzo, aldella Calabria, almascalese dell'Etna in Sicilia, aldella Puglia, aldel Lazio o aldel Friuli. In questi ultimi anni sono nati nuovimoltoche hanno ancora una volta introdotto quel concetto di biodiversità che per il territorio italiano è un vero valore aggiunto».«Questo - sottolinea il presidente - è stato possibile grazie alle straordinarieche possiamo vantare, ma anche grazie a una ricerca applicata di noi enologi che siamo riusciti a riscoprire territori che nel tempo erano stati dimenticati o poco valorizzati».Per il 2021 appena iniziato Cotarella ha un solo grande desiderio: «Che questa pandemia venga una volta per tutte superata anche grazie all'introduzione dei vaccini. Ci sarà da, ma gli imprenditori italiani hanno sempre saputo reagire alle avversità e sono sicuro che ci riusciranno anche in questa occasione, ovviamente ildovranno fare la loro parte».