Addio a Piona, uomo del vino Ha rilanciato i vini del Garda

facendo la cosa che più gli piaceva al mondo:. Gli amici - e non solo - ricordano così, grande. Veronese, per l'esattezza di Custoza, titolare dell', 64 anni, è deceduto in seguito alle conseguenze di un malore su una pista da sci, aPiona era uno dei vignaioli piu conosciuti d'Italia, protagonista del rilancio dei vini gardesani prima del(a cui era particolarmente affezionato), e poi come presidente del. Dal 2017, quando ne ha prese le redini, ha portato ledello spumante lacustre insia sul mercato interno che in Europa.«È stato uno dei presidenti piu visionari, illuminati - ricorda, direttore del Consorzio Garda Doc - e innovativi del nostro comparto. Insostituibile per idee e capacità di azione. Ha rilanciato lafino a raggiungere oltre 21 milioni di bottiglie. Dal 2017 ha lavorato sul mercato interno partendo dal turismo, per allargarsi poi alla Germania, Inghilterra e Stati Uniti. E i risultati sono stati eccezionali. Una grande perdita per tutti».Lascia nel dolore più profondo la moglie e i due figli, il fratello e gli anziani genitori. Sgomento e lutto in tutto il grande mondo del vino. E l'ultimo grande gesto di generosità di Piona, è stata la donazione degli organi, da sportivo come lo è stato per tutta la vita.