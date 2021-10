Sul Brut Rosé Metodo Classico di Donatella Cinelli Colombini, la tela di Pienza

A tre anni dall’avvio del progetto si presenta sul mercato un Metodo Classico Brut Rosé di Donatella Cinelli Colombini che parla toscano, Sangiovese in purezza, nato per essere abbinato al tartufo bianco delle Crete Senesi, in un connubio che gioca sull’eleganza e la gustosità.

L'etichetta

Packaging d'autore, firma Grazi

Ed il packaging ha un tocco d’autore. Iniziamo dall’etichetta nata dalla creatività di Alessandro Grazi, pittore e scultore senese di fama internazionale che vive ad Asciano.

Occhio di riguardo alla texture

Nella texture dell’etichetta e nel collarino della bottiglia troviamo il richiamo alla tela di Pienza, caratteristica per il disegno a diamante in colore avorio naturale, che veniva prodotta proprio nel borgo omonimo. Un tessuto che ha un passato illustre che si può ammirare in alcune opere pittoriche medioevali.

Scatola ecologica

Completano il packaging la scatola serigrafata in materiale ecologico ed il richiamo al logo dell’azienda con la colomba, simbolo della cantina. Il vino dal tenue colore rosa, un metodo classico a base di sangiovese vendemmia 2018, 24 mesi sui lieviti, sboccatura 2021 prodotto nei vigneti certificati biologici di Fattoria del Colle. 1433 bottiglie con la consulenza di Josef Reiterer della cantina Arunda di Meltina (Bz).

Il remuage effettuato a mano dalle cantiniere della prima cantina italiana con un organico di sole donne. Il suo abbinamento ideale con i tagliolini al tartufo.