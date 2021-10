Sublimis, le bollicine Franciacorta di Uberti portano sulle stelle

Sublimis, già il nome che ricorda qualcosa di celestiale avvalorato anche dall’etichetta: la magia del cielo stellato incastonato in una cornice argentata. 100% Chardonnay da un singolo vigneto situato a Calino non lontano da Erbusco (Bs), sede dell’azienda produttrice, Uberti. I terreni sono collinari di origine morenica, ben esposti.

Sublimis

In ogni bottiglia, una personalità precisa

Presenti sul territorio dall’Ottocento, si sono affacciati sulla scena vinicola moderna nel 1980 con spumanti Metodo Classico raffinati e complessi. L’evidenziare le caratteristiche di ogni singolo vigneto per esprimere in bottiglia la singola personalità è la filosofia di questa azienda, una dei fondatori del consorzio Franciacorta.

Le caratteristiche

Sublimis Franciacorta Dosaggio Zero Riserva millesimato: vendemmia 2014, degorgiato a febbraio 2021, un Metodo Classico, fermentazione del mosto in tini di rovere naturale e dal lunghissimo periodo di affinamento sui propri lieviti. Un bicchiere raffinato che avvolge con profumi di agrumi canditi accompagnati dalla nota di tostato. Dinamico, una chiusura lunga in cui non si trova traccia di maturità. Fresco e vibrante.