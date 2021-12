Profumi di... champagne. A Torino un angolo di alta classe

Molto di più di una semplice profumeria: una Galerie de Beautè, 1000 mq su tre piani, affacciata sui portici di piazza San Carlo, il salotto di Torino, in cui puoi immergerti in un percorso esperienziale tra marchi prestigiosi di profumeria e di makeup, un salone di parrucchiere, una barberia, una piccola ed esclusiva Urban Spa ed il reparto Home dove si trova tutto ciò che serve per profumare e dare identità alla casa.

Un angolo di gusto

La chicca della Champagnerie

Per completare la magia l’apertura della Champagnerie al primo piano dello store con musica dal vivo e serate a tema. La selezione dei loro Champagne è stata curata dal proprietario Gianfranco Tagliaferri in collaborazione con Atelier Vini e Cultura di Torino. Le Maison disponibili sono: Yann Alexandre, Elemart Robion entrambi dela Montagne de Reims; Delalot Vallée de la Marne; Gilbert Leseurre Aube; Pertois-Lebrun della Côte des Blancs. Ed ancora Didier Herbert Brut Premier Cru importato da Dalmaso, che viene servito al calice per un aperitivo di bellezza e porterà in etichetta il marchio Sinatra.

Sorprese di dicembre

Il mese di dicembre riserva molte altre sorprese: “La Serre des merveilles” di Dior il cui tema relativo all’allestimento riproposto da Sinatra è il medesimo di quello creato per i grandi magazzini Harrods di Londra. Uno straordinario atelier dove sbocciano i sogni, infatti è possibile personalizzare ogni acquisto con serigrafia o pittura per rendere ancora più speciale il proprio acquisto. Ed ancora il Villaggio di Natale Acqua di Parma che occupa l’agorà centrale con il fantastico albero (quasi 6 metri di altezza) rivestito con carta da parati con stampa Vortici di Emilio Pucci e declinata in giallo Parma per la Holiday Season. Sempre da dicembre anche la Città di Natale Guerlain, ispirata al Bee Garden, l’iniziativa di Guerlain nel campo della sostenibilità, realizzata in una versione innevata e natalizia, con la presenza di Marco Iannucci, Guerlain National make-up artist.

Andando sul loro sito è possibile fissare un appuntamento per fare acquisti on line con videochiamata con una delle consulenti del negozio. La profumeria Sinatra nasce negli anni Ottanta con un piccolo negozio, oggi conta nove punti vendita con una presenza capillare sul territorio.

Sinatra profumerie

Piazza S. Carlo 201 - 10123 Torino

Tel 011 537047

www.sinatraprofumerie.it