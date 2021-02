Usa, Canada, Germania e Cina salvano il bilancio della Doc Sicilia

Pubblicato il 01 febbraio 2021 | 12:59

Cina, un nuovo mercato

Export anche in Cina per migliorare la produzione

Basi solide hanno consentito di resistere

buoni risultati dele delconsentono aldi chiudere il 2020 con un risultato soddisfacente: sono 90.594.310 le bottiglie prodotte contro le 95.640.634 dell'anno precedente. Un dato che conferma il recupero delladi imbottigliato dell'ultimo semestre che, in un panorama mondiale di difficoltà, ha consentito ai vini della Doc Sicilia di subire unal 5% della produzione rispetto a quella del 2019.«Le iniziative prese dal Consorzio per contrastare la crisi economica provocata dalla pandemia - dice il presidente, sono state efficaci. Anche se resta la sofferenza per le drammatiche conseguenze che l'intera umanità sta patendo a causa del Covid-19, ildi quest'anno che si è appena concluso non può che spingere la Doc Sicilia a continuare lungo il percorso intrapreso finora. Lestrategiche che ci hanno permesso di arrivare agli straordinari risultati confermano che il cda è riuscito a tutelare gli interessi della filiera della. La Doc Sicilia ha potenziato le proprie attività diprivilegiando in primo luogo quei Paesi dove i consumi sono rimasti stabili come gli, il, la, e dove sono previsti margini di crescita. Poi ha puntato ad altri mercati, come quello della, dove i segnali sono incoraggianti».In collaborazione con Ice Pechino, nel 2020 si sono tenute seidi approfondimento dei vini Doc Sicilia nelle città di, Chongqing e: professionisti cinesi hanno coinvolto più di 300 operatori del settore tra, import, sommelier e. È in calendario una quarta tappa con altre due masterclass che si svolgeranno aentro il mese di marzo. Con Ice Pechino sono state anche sviluppate la strategia e le attività didigital, con la creazione di un profilo istituzionale sul canale social più importante in Cina – WeChat –, volta a far conoscere i vini di qualità Doc Sicilia interagendo con la nuova generazione dei consumatori cinesi.«A fronte delle chiusure in momenti differenziati di tanti mercati, il che ha provocato un crollo notevole dell'di diverse realtà produttive, i vini della Doc Sicilia sono andati quasi in controtendenza aumentando in alcuni casi le quantità di prodotto esportato», commenta, vicepresidente del Consorzio. «Questi dati evidenziano la solidità del settore vinicolo siciliano, una filiera chiave per l'economia dell'isola. A seguito di un'azione di monitoraggio e di ascolto dei canali digitali nel mondo, abbiamo avuto la conferma che ildesta molta attenzione all'estero».«I dati produttivi dei vini Doc Sicilia, in un contesto di crisi determinato dalla pandemia, confermano il trend positivo della denominazione», aggiunge, vicepresidente del Consorzio. «È il segno tangibile del grandee delportato avanti dalla Doc Sicilia in termini di comunicazione e promozione, che ci fanno ben sperare per il futuro. Il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di aziende nel progetto costituirà lo step successivo per veicolare maggiormente nel mondo il brand Sicilia e per garantire un ritorno economico tangibile a tutti i».