Vendemmia, appeal per il turismo. Il progetto delle Città del Vino

Le Città del Vino preparano per l’estate 2021 la prima vendemmia turistica su scala nazionale



Enoturisti: 14 milioni di persone

La vendemmia turistica può dare un nuovo impulso al settore, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria

preparano per l’estate 2021 la primasu scala. Un’esperienza didattica, ma anche un modo originale di“minori” vocati all’enogastronomia, borghi e piccoli Comuni attraverso una breve esperienza di enoturismo attivo. Ilè stato lanciato lo scorso settembre dal Comune di Alba (Cn), poi adottato da Asti e Alessandria, attraverso uncon le principali associazioni agricole, l’Ispettorato del lavoro e lo Spresal, servizio di prevenzione e sicurezza e che adesso arriva sul tavolo dei sindaci dia vocazione vitivinicola ed enoturistica riuniti nell’«Abbiamo deciso di allargare e promuovere questa buona pratica nei, anche per lanciare un messaggio di speranza e ripartenza attraverso un’, che guarda alla natura, agli spazi aperti e alla ricerca di benessere e qualità – ha commentato il presidente di Città del Vino,- Il coinvolgimento deiavverrà nel rispetto delle norme stabilite nei protocolli, per poche ore e a carattere didattico ed esperienziale, senza incorrere in spiacevoli equivoci con le autorità preposte ai controlli sul lavoro. La vendemmia turistica può dare un, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria, e che prima del Covid valeva oltre 2,6 miliardi di euro solo in Italia, grazie a unche nell’ultimo rapporto di Città del Vino abbiamo stimato in 14 milioni di persone».Come già disciplinato ad agosto 2020 dal Comune di Alba, il protocollo qualifica lacome attività integrativa e connaturata allodel territorio, inserita nell’ambito delle attività enoturistiche. Si tratta, in sintesi, di attività non retribuita, ristretta a poche ore e non oltre l’arco della giornata, rivolta a un pubblico attento di turisti enogastronomici , legati aldel territorio oppure in visita giornaliera alle cantine. La vendemmia enoturistica ha dunque carattere strettamente culturale, ricreativo e didattico, è rivolta a une comunque in misura proporzionata alla dimensione della vigna.L'dovrà garantire ambienti adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta e dotarsi di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni a cose e persone. Le operazioni di raccolta di uve e gestione di pratiche agricole si svolgeranno nel rispetto delle, anche al rispetto della normativa anti-covid.Per informazioni: www.cittadelvino.it