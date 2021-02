L'enogastronomia come leva del turismo. Le Marche lanciano un hub digitale

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 13:01

U

“Studio Marche” è la nuova sfida per la promozione dei prodotti made in Marche





noper proiettarenel mondo attraverso i. È “”, la nuovaper la promozione dei prodotti made in Marche lanciata con una conferenza stampa in streaming che ne segna il “debutto” inVoluto dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche, pensatodall'istituto marchigiano di enogastronomia (Ime) e realizzato presso il polo enogastronomico di Palazzo Balleani a Jesi (An), “Studio Marche” metterà a sistema ledidell’intero compartoregionale attraverso unadi registrazione e- unica nel panorama nazionale - che consente di dialogare a distanza con trade, stampa, esperti e appassionatied, in direttama anche sui principali canalidi Ime, superando le barriere imposte dall’emergenza sanitaria.Per il presidente della Regione Marche,: «In questi anni c’è stata unaimportante delfood&wine, ora è giunto il momento di affrontare la sfida accelerando in chiave turistica. L’affermazione del turismo enogastronomico è fondamentale perché contribuisce a destagionalizzare i flussi. In questo senso stiamo lavorando per la creazione diper ilche dovrebbe arrivare in giunta lunedì prossimo, e sulla proposta di valorizzazione deisecondo il concetto di albergo diffuso legato all’enogastronomia, all’artigianato di qualità, ai musei, alla lirica, ai teatri».«L’obiettivo è creare undell’enogastronomia marchigiana capace di dare voce a tutto il settore – ha detto, direttore dell’Ime – Grazie al sostegno dellaMarche, da oggi possiamo mettere al servizio delle aziende tecnologia, personale tecnico e strumenti che consentono non solo di connettersi con tutto il mondo, ma anche di riflettere nella comunicazione lache il nostro comparto è in grado di esprimere, conquistando un’audience che al momento non possono raggiungere fisicamente».Ad aprire il calendario il, con un programma diorganizzati dall’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) e rivolti a esperti italiani ed europei. Si parte con una rassegna di degustazioni con cadenza bisettimanale dedicate alla stampa di settore nazionale, in cartellone dal 15 marzo fino a metà giugno con focus sudei Castelli di Jesi e di Matelica,die tante altrerappresentate dall’Imt.Nello stesso periodo, anche gli appuntamenti enoici riservati a stampa e trade di Olanda, Germania, Paesi Baltici, Svezia, Finlandia e Germania, ai quali seguiranno anche appuntamenti dedicati ai Paesi Extra-Ue previsti dal progetto promozionale Ocm vino 2021.Ma la piattaforma è pronta a ospitare tutte le realtà del food&wine che ne avranno la necessità, con la possibilità di aprire le porte anche ad altri settori di qualità del. E lo studio digitale è solo una parte della strategia di promozione di Ime e dell’Enoteca regionale diinserita neidel, progetto finanziato dalla Regione Marche (Assessorato all’Agricoltura) che include anche una scuola di cucina, una app dedicata e attività di formazione sui prodotti agroalimentari made in Marche.Sono circa 43mila lemarchigiano, per un comparto che vale quasi 3 miliardi di euro, pari all’8,5% del Pil regionale (elaborazione Nomisma Agroalimentare su dati Istat 2017). A fare da traino proprio la filiera enoica, con un valore alla produzione che, secondo il rapporto Ismea-Qualivita 2020, solo per i vini Dop e Igp si attesta intorno ai 106 milioni di euro.Con sede a Palazzo Balleani, Ime è il progetto multifiliera che promuove e valorizza l’enogastronomia marchigiana attraverso eventi, degustazioni, incontri formativi e un percorso multimediale e sensoriale permanente - l’Ime Experience -, rivolto ae chiunque voglia conoscere le eccellenzeregionali.13 i soggetti coinvolti, per un’azione trasversale su tutto il territorio marchigiano, tra Istituto Marchigiano di Tutela Vini (capofila, assieme al Comune di Jesi), Consorzio vini piceni, TreValli Cooperlat, BovinMarche, Con Marche Bio, l’associazione Maccheroncini di Campofilone Igp, Consorzio del Tartufo di Acqualagna e delle Marche, Consorzio Casciotta d’Urbino Dop, Consorzio Tutela Oliva Ascolana del Piceno Dop, Assam (Agenzia servizi al settore agroalimentare delle Marche), Politecnica delle Marche ed Esitur Tour Operator.