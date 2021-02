Daniela Sorgente, l'avvocato del vino: Aiuto le aziende a superare le difficoltà e a crescere

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 11:14

Come superare la crisi



Come superare la crisi

Daniela Sorgente

cassazionista del Foro di Asti (Cn), titolare di proprio studio professionale in Asti, che ha arricchito le sue conoscenze con lo studio dellae con specifici corsi di alta formazione in tali ambiti presso l’Upo (Università del Piemonte Orientale) e l’Unito (Università degli studi di Torino).Socia dell’Associazione Italiana Diritto Alimentare-Italian Food Law Association (Aifa-Ifla), dell’Unione Giuristi della vite e del vino (Ugivi), oltre che, di recente, dell’Associazione nazionaleIl mondo del vino fa parte da sempre del mio, non solo per i meravigliosi paesaggi che ci circondano ed in cui sono cresciuta qui ad, nele nelle vicine, ma anche e soprattutto perché lì affondano le mie radici. Tra i ricordi più belli e gioiosi della mia infanzia vi è lanelle vigne di mia nonna sulle colline intorno a Costigliole d’Asti. Era davvero una festa! Il vivido ricordo che conservo di quei giorni è la vivacità e l’atmosfera festosa per il raccolto che si è atteso a lungo e che, finalmente, nonostante le intemperie e le mille difficoltà, è lì pronto per essere colto. Ancora ad oggi una parte della mia famiglia opera nell’ambito vitivinicolo.Consiste essenzialmente nell’aiutare le aziende a districarsi e ad orientarsi nel mondo della. È un mondo complesso ma al contempo affascinante, ma non facile. Bisogna possedereincrociate siache miste poiché molte volte la legislazione sfocia nel. Vi è, a seconda dei casi e degli ambiti, anche la necessità di interfacciarsi e collaborare con figure e professionalità diverse, i tecnici di settore. Inoltre, ci sono fonti di rango europeo e nazionale, con vari livelli e non sempre coordinate sicché bisogna ricreare il corretto puzzle per la materia d’interesse tendo anche presenti i vari aspetti di natura amministrativa, civile o penale.Infine, è fondamentale l’aggiornamento poiché è una materia in continua evoluzione. Tutto ciò oltre alle ordinarie problematiche di ogni: dal recupero, alla tutela dei, alle problematiche in ambito del lavoro, alla correttaverso i consumatori. Certamente mi occupo anche dell’aspetto patologico cioè il contenzioso, ma noto che la tendenza delle aziende è quella di prevenire i problemi che possono verificarsi. Ciò è necessitato dalla complessità del mondo che ci circonda.In ambito vitivinicolo stanno generando notevole preoccupazione alcuneche laha intenzione di mettere in atto nei prossimi anni legate al nuovo piano europeo contro ilcon due possibili allarmanti risvolti: da un lato la possibilità di vedere diminuiti o addirittura eliminati i fondi dedicati alla promozione di bevande alcoliche sul territorio europeo (e stessa sorte anche per carni rosse e quelle trasformate) ed introdurre, entro il 2023, allarmi per la salute sulledelle bevande alcoliche, come accade per le. È innegabile che ciò desti notevole preoccupazione nei produttori - e in tutti settori ad essi collegati - sia per l’influsso sul consumatore sia per i negativi risvolti economici. Vedremo gli sviluppi futuri sperando che si faccia maggiore chiarezza.