Winelivery, un 2020 da record Il vino a domicilio piace agli italiani

Winelivery, un 2020 da record: fatturato a 7,5 milioni di euro

Gli ingredienti del successo

Finanziamenti e progetti futuri

l 2020 è stato l'anno del delivery. E a raccoglierne i frutti è stata. L'app dedicata allaa domicilio entro 30 minuti dipronti a essere consumati alla giusta temperatura ha chiuso l'anno con un fatturato consolidato di 7,5 milioni di euro. Una crescita di sei volte rispetto al risultato del 2019.A determinare la positiva performance è stato sia l'incremento dell' utilizzo del servizio nelle aree in cui era già attivo prima della(consolidando quindi la posizione di Winelivery nei mercati iniziali), sia l'ampliamento della rete (a partire dai 700mila download registrati fra la popolazione italiana). Ad oggi, infatti, il network di store associati tocca quota 60con servizio express in tutte le principali città italiane.Numeri e trend giunti in un anno di svolta per Winelivery anche in termini di. Dopo tre precedenti round di, che avevano portato in cassa quasi 1,7 milioni di investimento versati da oltre 450 soci, la società fondata e amministrata dane ha messo a segno un quarto, concluso a dicembre. L'operazione ha visto la riconferma della fiducia dei soci, tra cui Gellify Digital Investment, e l’ingresso di un pool ristretto di nuovi soci sinergici al progetto. La raccolta, di cui Winelivery non ha però precisato l’ammontare, sarà destinata alla realizzazione deldel quadriennio 2021-2024. Un progetto che «che porterà Winelivery ad aumentare la capillarità e diffusione del servizio, consolidando quindi la propria leadership in un segmento che, in Italia, ha creato da zero», si legge in un comunicato.