Julius Meinl punta al Sud Italia. Si cercano agenti di vendita

Andreas Hosp

Prosegue l'espansione in Italia

a storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia,, annuncia la propria intenzione dicon l’obiettivo di presidiare in modo più capillare il canalesu tutto il territorio nazionale.L’azienda, che ha la propria roccaforte nel Nord-Est ee al Centro Italia, è infatti alla ricerca di agenti di vendita e distributori in«Nonostante quest’ultimo anno sia stato particolarmente difficile per il settore Horeca, vogliamo continuare ad investire in Italia , un mercato per noi strategico e in crescita», commenta, amministratore delegato di Julius Meinl Italia. «Oltre a, nei prossimi anni abbiamo l’obiettivo di coprire in modo sempre più capillare l’intero territorio nazionale; per questo, cerchiamo oggi partner per sviluppare il business in regioni chiave come Campania, Puglia, Calabria e Sicilia».Julius Meinl, che da quasi 160 anni è portavoce della cultura delle caffetterie viennesi nel mondo attraverso il suo caffè premium, nelle prossime settimane selezionerà quindi agenti di vendita e distributori sul territorio italiano; per maggiori informazioni e per inoltrare le candidature: marketing@meinl.it.