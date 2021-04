Calcio, film, serie tv, videogiochi. Una birra per ogni serata in lockdown

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 13:00

Per la partita? Pizza e una English Strong Ale

Passione birra mai fermata dal Covid

I vantaggi dell’acquisto online

Birra adatta a qualsiasi occasione

Socialità anche tra le mura domestiche

Abbinare la birra alla serata

Film, serie tv, videogiochi o partita? A ognuno la sua birra

Divano, coperta e classicone: una Triple Honey IPA ad alta fermentazione, dolce ma allo stesso tempo amara, è ideale da abbinare a quei film che hanno il sapore di un abbraccio con gli amici di sempre. (Crash beer) Binge wathcing di serie tv: una maratona di serie tv mette sempre sete e quello che ci vuole è una classica Pils a bassa fermentazione, dal gusto equilibrato. (Oak Pils) Gaming online: la noia va giocata ad armi pari, una Extra Special Bitter, ambiziosa e dissetante, darà la giusta carica per sconfiggere i propri avversari online. (Bitter Land) Cucina etnica: se il menu prevede di viaggiare lontano con nuovi sapori, una Ginger Ale speziata ad alta fermentazione farà rievocare i profumi e l’atmosfera di un lontano mercato orientale. (Zingi) Virtual celebration: che sia un compleanno, un anniversario o una promozione, si può brindare in video call con gli amici con una IPA, dal gusto lungo, felice e importante. (Mahogany Ipa) Champions night: il divano che diventa la “curva”, pizza e una English Strong Ale, forte e ad alta fermentazione, sono gli ingredienti perfetti per tifare e spingere verso la vittoria la propria squadra del cuore. (Stone Ale) Home spa: una Session Ipa preparata con scorze d’arancia è perfetta se la serata prevede skin care e podcast preferito. (Summer Ipa) Book & dream: socializzare con un romanzo può essere meraviglioso, meglio se a farvi compagnia sono i profumi di caffè, cioccolato, liquirizia e tabacco di una Doppelbock davvero speciale (La doppia) Videocall no-limit: ci sono chiacchiere che non finiscono mai e sono le migliori. Vanno accompagnate con una Helles, chiara a bassa fermentazione, delicata. (Leila senza glutine) Face to face: quando l’incontro non è a distanza e non ci sono schermi è il momento di una English Ale, affascinate all’occhio e al palato. (Rust Ale)

ambiata la “normalità” ma non la. Come la consapevolezza che birra sia sinonimo di socialità, spensieratezza e divertimento anche tra le mura di casa. Anche distanti.. Dalla classica partita di calcio alla video call con gli amici, dalla maratona di videogiochi o serie tv alla home spa: ecco i consigli degli esperti per non sbagliare.Che sia chiara, scura, ambrata o speciale, la birra mette d’accordo tutto lo Stivale. In epoca Covid-19 il legame tra gli italiani e la bevanda rinfrescante, dalle mille sfumature e colori, rimane indissolubile e si rafforza, adattandosi al cambiamento delle abitudini di consumo. È quanto emerge dalla, dove il numero di italiani che acquista birra online cresce del 19%: di questi, 1 su 4 dichiara di aver iniziato ad utilizzare il canale e-commerce proprio durante il primo lockdown.Tra i numerosiprevale la possibilità di informarsi più approfonditamente (69%) e di lasciarsi ispirare dall’ampia varietà di birra presente nelle vetrine virtuali (43%). A confermare la tendenza è anche Doppio Malto che nell’aprile 2020 ha inaugurato il proprio canale di vendita online, distribuendo in meno di un anno circa 30mila bottiglie in tutto il territorio nazionale; il tutto con un importante tasso di fidelizzazione e il 29% degli utenti che ha effettuato almeno due ordini.Negli Stati Uniti, invece, secondo una ricerca di Nielsen pubblicata da Forbes,a marzo 2020. Oltre all’e-commerce, aggiunge AssoBirra, più del 50% degli italiani ha ordinato birra da asporto da locali, bar e pizzerie vicino a casa, supportando così il settore della ristorazione ancora in difficoltà. Fenomeno verificato anche in Spagna dove il mese scorso, come riportato da Ibero Economía, dopo la comunicazione della chiusura anticipata dei locali a Madrid, la vendita di birra è aumentata dell’11,3%: aumento significativo, seppur lontano dal 78% dello scorso marzo, quando all’annuncio delle prime restrizioni, gli spagnoli, come il resto del mondo, presero d’assalto i supermercati.Cambiano le modalità e il luogo di consumo, ma. Non a caso, più di 8 italiani su 10 pensa che la birra sia adatta a qualsiasi occasione (AssoBirra), dalla partita sul divano, all’aperitivo in call con gli amici, fino alla serata dedicata alla serie tv preferita.La birra è, simbolo dello stare insieme e rimane tale anche adesso che le abitudini degli italiani sono cambiate, regalando un po’ di socialità anche tra le mura domestiche A confermare questo legame è, ceo di Foodbrand, proprietario del marchio Doppio Malto: «Nonostante i tempi complessi e le restrizioni che ancora limitano la vita sociale,. Il nostro EHI!-Commerce (shop.doppiomalto.com), lanciato un anno fa durante il primo lockdown, è nato proprio dal desiderio di rimanere al fianco di chi già ci conosceva o di chi avrebbe voluto scoprire la vasta offerta del birrificio Doppio Malto: abbiamo cercato così di portare nelle loro case un momento di spensieratezza e leggerezza da gustare durante la visione di un film o un aperitivo in call. Abbiamo scoperto come la socialità, elemento che oggi sta cambiando per adattarsi alla nuova realtà, continui ad essere un valore fondamentale per milioni di italiani».Il mastro birraio di Doppio Malto Simone Brusadelli spiega: «Le tipologie di birra sono numerose e la scelta potrebbe sembrare difficile. C’è chi sceglie in base alla gradazione alcolica, al tipo di fermentazione, o alle sfumature del gusto, chi invece in base alla propria personalità. Predilezioni individuali a parte, la birra è la bevanda adatta a una molteplicità di occasioni. Ad esempio, tra le birre più consumate durante le partite di calcio c’è la English Strong Ale, una birra ad alta fermentazione con una forte personalità. Per la visione di film e serie tv si tende a preferire, invece, un gusto più ricercato, come quello della Triple Honey Ipa, un blend perfetto tra diversi stili, con spiccate note di miele di castagno e caramello bilanciate dalla luppolatura americana, o della classica Pils dal colore giallo paglierino, dal gusto delicato di cerali e crosta di pane, con un fresco finale luppolato. Per un aperitivo home made in videochiamata con gli amici suggerisco una IPA, una Ale che ha segnato la storia e che continua ad essere sempre alla moda, con note di caramello e luppolo in un perfetto mix. Una cosa è certa: la birra unisce e crea un’esperienza da condividere».Una, ad alta fermentazione, è infatti perfetta da accompagnare allacinematografico: intrigante, di carattere, generosa di emozioni, amabile ma allo stesso tempo delicatamente amara, ricca e complessa come un vero capolavoro (La Crash).Giornata piena di call, progetti da consegnare e l’unica cosa che si vuole fare è? Una: a bassa fermentazione, caratterizzata da un equilibrio perfetto tra la dolcezza dei cereali e la forza del luppolo che ne esalta la freschezza, è la birra che ci vuole (Oak Pils).Con il lockdown sono aumentati gli utenti che si ritrovano a. Basti pensare che, secondo il report 2020 di Epic Games, il numero di utenti giornalieri attivi è aumentato del 192% rispetto al 2019, raggiungendo 31,1 milioni di giocatori attivi. Alla serata gaming si può abbinare, ambiziosa, secca e dissetante che sa dare la giusta carica per vincere ogni partita (Bitter Land).Ci sono invece coloro che, dopo aver scoperto la passione per la cucina durante il primo lockdown, cimentandosi nella realizzazione dei classici, ora vogliono conoscere ed esplorare nuove tradizioni e: se il menu prevede ravioli di carne al vapore, spaghetti di soia con carne e verdure e pollo alle mandorle, l’ideale è abbinare una, ad alta fermentazione, dal colore ambrato e dal profilo spiccatamente balsamico, che possa rievocare i profumi e l’atmosfera di un lontano mercato orientale (Zingibeer).Che sia un compleanno, una promozione o un anniversario, bisogna festeggiare. E se il distanziamento sociale non permette di riunirsi, si può sempre fare una, dal gusto lungo, equilibrato e importante, come l’occasione da festeggiare (Mahogany Ipa).Appuntamento con la squadra del cuore:, forte e ad alta fermentazione, sono gli ingredienti perfetti per la serata del tifoso (Stone Ale).E se lui è concentrato a guardare la partita, ci si può ritagliare del tempo per sé stesse, dedicandosi a una, con in sottofondo la playlist o il podcast preferito,, dal colore velato, con una gradazione alcolica bassa, dal gusto intensamente fresco e agrumato (Summer Ipa). Dalla cura del corpo a quella della mente: per chi vuole passare la serata in compagnia di un romanzo da sogno, la compagna perfetta è una birra ricca di aromi in stile doppelbock (La doppia).E se l’idea di relax è una s? Mentre ci si scambia consigli e si risolvono problemi, una, birra a bassa fermentazione dal gusto morbido poco luppolato, è l’ideale (Leila senza glutine). Infine, non va dimenticato anche un incontro faccia a faccia, ovviamente con i propri congiunti: in questo caso una Ale dal colore ambrato, ben equilibrata con delicate note di frutti rossi, è ciò che serve (Rust Ale).Ecco le 10 birre perfette da abbinare a 10 serate, secondo il mastro birraio di Doppio Malto: