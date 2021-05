Morellino di Scansano, sito ad hoc per promuovere l'enoturismo

Pubblicato il 22 maggio 2021 | 09:30

stato presentato, in occasione della terza edizione dell’evento, il portale, uno spazio virtuale che racchiude al suo interno tutte le opportunità turistiche del territorio in cui ha origine il. Nato dalla volontà del, il sito offre ai visitatori la possibilità di organizzare il proprionell’area della Denominazione proponendo attività,, percorsi di degustazione, ma anche sport ed escursioni tra i borghi e le campagne della Maremma, con una particolare attenzione alla«Sia il Consorzio che la sua base produttiva sentiva da tempo l’esigenza di avere un unico luogo che rappresentasse una porta di ingresso virtuale per il territorio del Morellino di Scansano - racconta, presidente del Consorzio - è da questa premessa che è nato www.visitmorellino.com , un progetto al quale teniamo molto e che siamo convinti possa portare, ma a tutta l’offerta turistica presente in quest’area, che ha ancora tanto da raccontare e donare a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile in questo angolo della»., rendendo l’area della denominazione una destinazioneattraverso un’offerta completa. Per farlo, il Consorzio è partito dall’e ha creato attorno ad esso una rete di soggetti diversi che lavorano in sinergia per offrire servizi complementari. «La tendenza più importante del turismo contemporaneo - spiega il prof., professionista del Destination Management & Marketing e direttore scientifico del Master Turismo e Hospitality Management del Sole24Ore Business School - è quello legato all’. Oltre agli esperti e connaisseur del vino, oggi ci sono sempre piùche cercano esperienze da vivere nell’ambiente che ruota intorno al vino. Per diventare unaoccorre strutturare un prodotto turistico, partendo dal vino e integrando con altre attrattive del territorio in modo da creare un’identità specifica che includa tutte le fasi del processo produttivo vitivinicolo così da soddisfare i diversi segmenti di pubblico. In questo senso, il territorio della denominazione delun buon, unaincontaminata, l’elevata concentrazione di produzionidi qualità collegate al territorio, il vino come elemento fondamentale per la personalità, la storia e la cultura del territorio e la».All’interno del sito, che andrà arricchendosi sempre più nei mesi a venire, è possibile consultare euna serie di attività turistiche a partire, naturalmente, dallepresso le aziende del Consorzio presenti nei sette comuni della denominazione (Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna, Semproniano e Scansano). Sarà possibile inoltre degustare i vini attraverso la formulaoppure prenotare un, itinerari dinamici di esplorazione delle colline e dei vigneti del Morellino durante i quali approfondire le caratteristiche distintive del territorio e del vino.I percorsi alla scoperta del vino sono integrati da proposte sportive e ricreative: dal cicloturismo, grazie all’accordo sottoscritto con, azienda svizzera leader a livello mondiale nella produzione di biciclette ed e-bike, e Saturnia bike che offre servizi di noleggio e guide in bici nell’area; agli, in cui è possibile effettuare gite a cavallo e trekking; infine, rilassarsi alle rinomate Terme di Saturnia, nel cui comprensorio è presente un golf club, che va ad accrescere l’offerta sportiva. Il tutto arricchito dal supporto delMa non solo: nel portale è inoltre presente una sezione dedicata all’che consente di acquistare una selezione di etichette della denominazione, registrarsi ed entrare a far parte di una vera e propria, dove creare gruppi, pubblicare annunci e scambiarsi messaggi.Un’offerta completa dunque, che permette al visitatore di vivere una vacanza immergendosi nel territorio della Docg che offre, un patrimonio culturale e storico che risale al periodo etrusco e una florida tradizione enogastronomica. Il tutto a portata di mano grazie a visitmorellino.com. «E le persone potranno farlo anche contribuendo alla riduzione delle emissioni – spiega, direttore del Consorzio - vogliamo trasmettere, anche attraverso il nuovo portale, la filosofia che anima il nostro territorio e le sue aziende, sempre più protese alla ricerca di una concreta sostenibilità».L’area del Morellino di Scansano è diventata, infatti, una delle prime "”, grazie al progetto lanciato nel 2019 “”: l’iniziativa che promuove la mobilità elettrica nella zona della denominazione con 12 stazioni di ricarica per veicoli elettrici posizionate all’interno di una rete di cantine del territorio, compresa la sede del Consorzio. Un’attenzione che si spinge anche alle pratiche diche il Consorzio ha attivato da qualche mese attraverso la partnership con Enel X, e che rappresenta uno dei primi casi concreti di sostenibilità integrata tra aziende e territorio.