La leadership mondiale del vino italiano è a rischio senza il rilancio di Horeca e turismo

27 maggio 2021

Nel 2019, l'Italia era il primo produttore di vini al mondo e il secondo esportatore globale

La pandemia ha impattato sui ricavi del mercato interno (-1,25 miliardi di euro) ed estero (-261 milioni)

Riaperture fondamentali, ma servono più facilitazioni: dal plateatico all'orario di apertura dei mini-market

La ripresa del canale Horeca è fondamentale per il settore di vini, spirits e aceti

Meno burocrazia per velocizzare l'arrivo dei prodotti sul mercato

Sull'export pesa ancora il fantasma dei dazi

L'export ha perso circa 261 milioni nel 2020

In Europa la battaglia per la Dieta Mediterranea e lo stile di consumo del vino

asciandosi alle spalle un anno difficile, a margine dell'assemblea generale,che attendo uno dei settori più trainanti del Made in Italy nel mondo. Un incontro fatto dia cui hanno partecipato anche il ministro al Turismo,e quello alle Politiche Agricole,e che tratteggiaper un comparto che conta 340mila aziende, oltre un milione di addetti e un fatturato che tra componendi dirette e indotte vale circa il 2% del Pil nazionale.Innanzitutto, la pandemia., a causa dellee dell’. Nel 2020, rispetto al 2019, le vendite di spiriti e vini attraverso bar, ristoranti, catering e simili hanno registrato. Per quanto riguarda l', sono diminuite le spedizioni fuori confine di circa 261 milioni di euro. Insieme, tutto ciò ha generato unaNumeri che sono stati compensati solo in minima parte da altri canali (basti pensare all'exploit dell'eCommerce) e che per il 2021 dovrebbero rimanere ancora timidi rispetto alle tanto agognate riaperture. Scenari non del tutto promettenti per il nostro Paese che, secondo i dati della Fondazione Edison, nel periodo pre-pandemico aveva raggiunto il primo posto al mondo per produzione e il secondo per esportazione di vini e mosti.Da qui laattraverso iniziative mirate e, allo stesso tempo, trasversali rispetto ai vari canali di distribuzione. Punto di partenza, ovviamente, sono. D'altronde, l’impatto determinato dalle. Servono quindi maggiori misure a sostegno della ripresa di queste attività , come le facilitazioni per l'utilizzo degli spazi esterni oppure la cancellazione del divieto di vendita di alcolici dopo le 18.00 nei cosiddetti mini-market (tra i quali ricadono centinaia di punti vendita dei più noti marchi della grande distribuzione). «Il comparto dei vini, in questa lunga crisi, ha sofferto delle enormi difficoltà del canale Horeca e del blocco del turismo.: ospitalità, contatto diretto con il consumatore, cultura del prodotto. Per questo è per noi importante lavorare insieme al sistema italiano della promozione turistica, in modo coeso e coordinato e con una pianificazione di lungo periodo», ha ricordatoPer quanto riguarda le aziende produttive, la richiesta è quella diche colpiscono il settore; a partire dall’. L'idea generale che sta alla base di questa richiesta è il fatto che l’impianto burocratico-amministrativo non dovrebbe ostacolare la vita di impresa . Si chiede quindi che la semplificazione si attui non solo attraverso minori adempimenti ma anche riducendo il tempo necessario a mettere d’accordo diversi ambiti amministrativi con aggravi di costi e di tempi. Federvini sollecita, inoltre,Per il settore degli spiriti la richiesta è quella di una riduzione del 5% delle accise, come segnale di attenzione per un settore particolarmente penalizzato dalle chiusure del 2020 e del 2021.Detto del mercato interno, l'attenzione di Federvini si concentra anche sull'export di cui vini, distillati, liquori e aceti rappresentano la punta di diamante, nonché ambasciatori dello stile italiano nel mondo. In questo ambito il sostegno si deve tradurre sempre più nellache in realtà rappresentano grandi ostacoli alla libera concorrenza. Stiamo parlando deiche da più di un anno ostacolano gli interscambi fra Stati Uniti e Europa. Altre forme di sostegno potranno provenire da. « Il settore ha bisogno di sentire al proprio fianco l’impegno concreto delle istituzioni . Occorrono interventi di semplificazione amministrativa e di carattere fiscale, così come un deciso supporto nel tutelarci in sede comunitaria, dove vediamo rischi di pericolose derive normative che minacciano quello che è un patrimonio italiano nel mondo. Lo stesso impegno è necessario sull’arena del commercio internazionale, contro dazi e barriere protezionistiche spesso applicati per ragioni che nascono al di fuori del mondo enogastronomico e, infine, nella promozione del Paese all’estero, dove scontiamo la migliore organizzazione e continuità di concorrenti diretti come la Francia», ha commentato Micaela Pallini, presidente di Federvini. Da superare c'è anchepromuovendo il trittico che lega consumo responsabile, sostenibilità ambientale e cultura enologica. Argomenti che calzano appieno alla Dieta Mediterranea. Ma non sembrano trovare molto ascolto in Europa dove il dibattito sulla salute dei cittadini rischia di tradursi in pulsioni proibizionistiche e demonizzatrici quali, le possibili restrizioni alla promozione e valorizzazione dei nostri prodotti, la spada di Damocle dell’uso dell’arma fiscale per fini cosiddetti “salutistici”.