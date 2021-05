£$Giro del Vino, 19ª tappa$£. Ci vuole l'equilibrio del Ghemme

Pubblicato il 28 maggio 2021 | 11:25

La 19ª tappa

La tappa di oggi: Abbiategrasso-Alpe di Mera, 166 km



Verdea Colline del milanese Igt:

Ghemme Docg:

Classifica generale:





Egan Bernal (IGD) in 77h10'18'' Damiano Caruso (TBV) +2'21'' Simon Philip Yates (BEX) +3'23'' Aleksandr Vlasov (APT) +6'03'' Hugh John Carthy (EFN) +6'09'' Romain Bardet (DSM) +6'31'' Daniel Martinez (IGD) +7'17'' Joao Almeida (DQT) +8'45'' Tobias Svendsen Foss (TJV) +9'18'' Daniel Martin (ISN) +13'37''

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte da Abbiategrasso e arriva ad Alpe di Mera (Valsesia). Mancano tre giorni alla fine del Giro e da oggi a domenica si vivranno le giornate clou. Si arriva in salita dopo circa 10km di ascesa al 9% di pendenza media conche è il corridore più accreditato per far saltare il banco,in rosa che dovrà dimostrare di saper resistere ad eventuali attacchi dopo la mini-crisi di mercoledì. In mezzo il nostroche dovrà conservare il suo secondo posto.Ci vorrà tanto equilibrio per gestire le energie fisiche e nervose perchè domani si arriva ancora in salita e domenica c'è la crono finale di Milano. Equilibrio che troviamo in uno dei due vini scelti per oggi:. Dell'altro,prendiamo la freschezza.Frizzante, bianco leggero, fruttato, di ottima freschezza. Si ottiene dal vitigno Verdea, autoctono di San Colombano al Lambro. aperitivo, da tutto pasto per accompagnare primi e secondi piatti leggeri e delicati. Da bere giovane.Prodotto in piccole quantitàpropone al naso eleganti note fruttate a cui si ggiungono richiami al tabacco e venature balsamiche. Corposo, fresco, equilibrato e di lunga persistenza. Grande eleganza che può essere sorseggiato a fine cena. Si sposa con preparazioni a base di carne rossa e con formaggi stagionati.