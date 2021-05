£$Giro del Vino, 20ª tappa$£. Per "montanari" come il Prunent

Pubblicato il 29 maggio 2021 | 11:00

La 20ª tappa

La tappa di oggi: Verbania-Alpe Motta, 164 km



Bernal Egan INEOS Grenadiers 20 81:13:37 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 2:29 Yates Simon Team BikeExchange 2:49 Vlasov Aleksandr Astana – Premier Tech 6:11 Carthy Hugh EF Education – Nippo 7:10 Bardet Romain Team DSM 7:32 Martines Daniel Felipe INEOS Grenadiers 7:42 Almeida João Deceuninck – Quick Step 8:26 Foss Tobias Team Jumbo-Visma 10:19 Martin Dan Israel Start-Up Nation 13:55

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte da Verbania con la 20ª tappa che prevede un altro arrivo in salita all'Alpe Motta dopo aver scalato i passi San Bernardino e Spluga. L'ultima chanche, probabilmente, per chi vorrà attaccare la maglia rosa Egan Bernal che ieri ha tenuto la leadership limitando i danni generati dall'attacco di Simon Yates che ha vinto la tappa e rosicchiato 28" al colombiano e 32" a Damiano Caruso ora tallonato al secondo posto.I vini scelti per questa frazione sono due:, tipicamente montano ela cui tecnica di produzione risale al 1.500. Saranno d'ispirazione per i corridori?tipico vino Ossolano prodotto con un clone di Nebbiolo. Ha caratteristiche molto tipiche legate al territorio montano. Profumo complesso, asciutto, sapido, buona struttura e persistenza con tannini leggermente marcati.un vino ricco di profondità, la sua tecnica produttiva è antica, con tracce certe risalenti al 1500. L'uva 100% nebbiolo subisce una "forzatura" dei grappoli in locali ben aerati con notevoli escursioni termiche. Un vino particolarmente complesso e di grande longevità. Morbido, di carattere, un eccellente vino da meditazione, ma anche accompagnato ad un formaggio stagionato dai sapori intensi come il Bitto di Valtellina.