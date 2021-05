£$Giro del Vino, 21ª tappa$£. Tutto pronto per il brindisi di Bernal

Pubblicato il 30 maggio 2021 | 11:00

I

La 21ª tappa

La tappa di oggi: Senago-Milano, 30 km



Franciacorta Docg:

Naviglio rosso:

Classifica generale:





l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Il sipario sul Giro d'Italia si abbassa con la cronometro finale che partirà dae arriverà a. Ieri i rivali della maglia rosa Egan Bernal hanno avuto l'ultima occasione per attaccarlo, ma il colombiano ha retto al meglio e oggi sfilerà per consacrare il suo successo. Negli occhi però c'è ancora la vittoria di tappa di, secondo della classifica generale, che ha tentato il colpaccio per portarsi a casa il; non ce l'ha fatta ma ha messo un sigillo preziosissimo che ha fortificao anche la sua piazza d'onore.Oggi i cronomen si contenderanno la vittoria,favorito, ma sarà soprattutto il giorno della festa finale col brindisi sul podio finalemetodo Classico. Spumante ricco di fragranza, mai scontato. Fresco, invitante, croccante con profumi di frutta a polpa bianca. In bocca spiccaper freschezza ed acidità. Croccante, fine e persistente dal finale pulito e perlage fine e persistente.è il vino di Milano in omaggio ai canali che tracciano un percorso intorno al capoluogo lombardo e l’etichetta raffigura un naviglio all’interno del quale scorre la nobile bevanda rossa, attraversato da un ponte color oro. Un blend di Croatina dell’Oltrepò pavese con l’aggiunta di Barbera. Piacevoli note di frutta matura. Perfetto in abbinamento al risotto alla milanese.1) Egan Bernal (IGD) in 85h41'47''2) Damiano Caruso (TBV) +1'59''3) Simon Philip Yates (BEX) +3'23''4) Aleksandr Vlasov (APT) +7'07''5) Romain Bardet (DSM) +7'48''6) Daniel Martinez (IGD) +7'56''7) Hugh John Carthy (EFN) +8'22''8) Joao Almeida (DQT) +8'50''9) Tobias Svendsen Foss (TJV) +12'39''10) Daniel Martin (ISN) +16'48''