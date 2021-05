Leni's, spremuta mela e zenzero dissetante e con un tocco piccante

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 16:33

L

La spremuta Leni



I segreti dello zenzero

Il gusto della spremuta

Confezione e prezzo:

eni è una ragazza solare e sorridente che vive sulle, nel cuore del, alle porte dell’Europa. Immersa in un paesaggio montano incontaminato,, insieme alla propria nonna,. Il suo desiderio è quello di creare ricette nuove, top quality.Oggi è emozionata poiché. Tubero medicamentoso, lo zenzero presenta fiori colorati di giallo, arancio o rubino e foglie verdi e strette.Per far crescere lo zenzero occorre inserire alcuni rizomi di una, ricoperto di terreno argilloso, sabbia e di compost. Basterà poi lasciare la pianta in luoghi soleggiati e innaffiare quotidianamente per mantenere il. In questo modo lo zenzero di Leni crescerà rigoglioso e lei potrà utilizzare il prezioso tubero per dare vita…La piacevolesi fonde con la dolcezza delle mele alpine per creare un aroma gradevole e fresco… perfetto per allietare il palato di grandi e piccoli. Ottenuta dalla geniale combinazione di, la Spremuta di Mela con Zenzero Leni’s è una bevandaRealizzata solo con le migliori mele di montagna, la Spremuta di Mela con Zenzero Leni’s è ottima da gustare ino diluita con acqua per godersi, sorso dopo sorso, tutta la frizzantezza e la bontà che solo le mele d’alta quota sanno offrire.La Spremuta di Mela con Zenzero Leni’s in bottiglia inè in vendita nella distribuzione moderna al