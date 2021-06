I distillati più forti del Covid. Fatturati in crescita costante

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 18:03

Il mercato dei distillati resiste

Digitalizzazione cruciale per la crescita

La capacità di gestire l’emergenza

Smart working tra i metodi adottati

L'internazionalizzazione stenta

l Covid-19 non ferma il, ma costante. È quanto emerge dai dati forniti dae presentati nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta nei giorni scorsi. Secondo l’indagine, condotta dall’Istituto di ricerca, il mercato distillatorio non si è mai fermato, continuando a crescere, se pur con incrementi minori rispetto agli anni precedenti. I ricavi, secondo il 58% delle aziende intervistate, hanno registrato un. L’indicatore, secondo Format Research, è decisamente più alto rispetto alla media degli altri settori economici.Un altro dato rilevante analizzato da Format research è quello relativo alladelle imprese. Se la pandemia, da un lato, ha danneggiato fortemente l’economia del Paese, dall’altro l’emergenza sanitaria ha velocizzato i processi di digitalizzazione., un dato che si attesta intorno al più 129 per cento, oppure quello relativo alla creazione di un canale tramite marketplace (più 139 per cento). Un’evoluzione che dovrebbe consolidarsi, visto cheLe misure adottate per contrastare l’emergenza Covid hanno inevitabilmente comportato danni economici anche al settore distillatorio, a partire dalla. Il numero di interazioni con i clienti, la rarefazione dei rapporti e un calo sistematico degli ordini e delle vendite, sono state le attività più colpite. Nonostante tutto, solo ilile ilnei prossimi mesi.Tra i vari metodi adottati per far fronte all’emergenza. Più della metà delle aziende hanno fatto ricorso a questa modalità di lavoro e circa il 67% (più 15 punti percentuali rispetto a ottobre) degli interessati ha espresso soddisfazione relativamente all’utilizzo dello smart working.Nell’ultimo periodo si conferma il trend registrato negli anni scorsi. L’Il fatturato derivante dal mercato estero registra un calo dell’1% rispetto agli anni precedenti. Tra tutti i mercati europei ed extraeuropei,rispetto allo scorso semestre, mentre Spagna e Francia hanno registrato rispettivamente una diminuzione del 10 per cento e del 7,7%. Tra i mercati extraeuropei quello che spicca più di tutti è quelloregistrando un trend positivo di 5,2 punti percentuali. Le distillerie, inoltre, puntano sulla promozione per rispondere alle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria sul mercato internazionale. Infatti, il 64% delle aziende ha espresso soddisfazione relativamente a nuovi progetti per far conoscere i prodotti ai consumatori esteri, più 8 per cento rispetto ai mesi precedenti.il 77% delle distillerie ha continuato a produrre alcol destinato al consumo tradizionale. Ma il 23% delle aziende, ovvero una quota elevatissima legata alla notevole richiesta di prodotti igienizzanti e disinfettanti in periodo di pandemia, ha