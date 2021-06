Vino dealcolato, paura eccessiva. L'equilibrio giusto può aprire nuove strade

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 13:11

I

I vigneti della sperimentazione

L'osmosi inversa

L'evaporazione sottovuoto

Jacopo Vagaggini

Prodotto artefatto, ma non va comparato al vino classico

n queste ultime settimane si è moltodella proposta delladi che ha scatenato caos e indignazione . L’enologo senese,, spiega tecnicamente in cosa consiste, lee soprattutto il perché la parola “. Anche se laè una praticanella misura massima di 2% alcool (corrispondente al 20% del volume totale) tramite due metodi fisici.L’inversa, in cui il vino passa attraverso membrane semi-premiabili a pressioni molto elevate fino a 40 atmosfere, da cui si estrae una miscela di acqua ed alcool. L’alcool viene poi separato per distillazione; l’acqua rimanente, cosiddetta acqua di vegetazione, deve essere reincorporata nel vino originale per abbassarne la gradazione alcolica. Quest’ultimo passaggio è stato a lungo incriminato, erroneamente scambiato per un annacquamento che, al contrario, implica un aumento di volume tramite aggiunta di acqua con conseguente. L’alcool etilico ha una temperatura di evaporazione di circa 78°C, più bassa rispetta a quella dell’acqua (100°C); lavorando sottovuoto, che abbassa la temperatura di, a circa 20°C si riesce quindi ad. Questa pratica è efficace, ma impoverisce il vino di molti profumi che, essendo molecole volatili, vengono persi nel corso dell’evaporazione e dell’aspirazione sottovuoto. Normalmente queste tecniche vengono applicate su una, che viene poi reincorporata nella massa principale, abbassandone la gradazione. Nel caso di un vino, invece, l’. L’equilibrio del vino è infatti determinato da tre principali componenti:. Se si assaggia l’alcool puro a 95° è dolce. Da qui nasce infatti una dicotomia: i vini molto alcolici, oggi in forte crescita come conseguenza del global warming, sono spesso mal visti da alcuni mercati ma apprezzati da critica e consumatori che gradiscono ladato che incide fortemente sulla struttura del vino aumentandone l’acidità e l’astringenza. Per riportare l’equilibrio, ècome mosto concentrato (zucchero), mannoproteine e gomma arabica, che non solo hanno limiti legali di dosaggio ma conferiscono una sensazione meno autentica e raffinata. È con buona probabilità necessario anchetramite aggiunta di disacidificanti e chiarificanti, che hanno un ulteriore effetto di impoverimento della struttura del vino.«Non c’è dubbio che un, lontano dalla sua origine e dai suoi tratti distintivi», sottolinea l’enologo Jacopo Vagaggini. «Nell’affrontare questa tematica dobbiamo prendere coscienza di questo aspetto:. Viviamo in un mondo sempre più variegato dove la diversità non è più una minaccia, ma un punto di forza che crea nuove possibilità di mercato: anche nelle aziende vinicole la gamma di vini tende ad ampliarsi sempre di più per soddisfare le più svariate richieste. C’è un altro aspetto importante nella questione: come sono solito dire, è. Il vigneto a 20mila ceppi per ettaro nel mio polo sperimentale è un estremo che ha difatti smosso tante conoscenze e tante anime;, spingendo il mercato verso vini meno alcolici, un aspetto su cui lavoro da tempo su molti fronti sperimentali:, nuovi cloni e soprattutto portinnesti più resistenti alla siccità, prodotti e lavorazioni che aiutano la pianta a tollerare meglio il caldo e lo stress. Da alcuni anni - prosegue Vagaggini - sto lavorando su nuovi, chiamata glicero-piruvica, che sottrae parte dello zucchero destinato alla fermentazione alcolica. Questo porterebbe ad una diminuzione dell’alcool complessivo nel vino, aumentando invece la concentrazione di glicerolo, molecola responsabile della cosiddetta “”, ossia la dolcezza senza zucchero, considerata dai francesi uno dei requisiti più importanti di un grande vino».