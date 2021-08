In alto i calici a Cividale del Friuli

Si sono concluse nel migliore dei modi le 2 serate, del 5 e 6 agosto, di Calici di Stelle a Cividale del Friuli organizzate dal Movimento Turismo del Vino FVG. Lo scenografico Chiostro di San Francesco, allestito per l’occasione da Ada Gamba dello Studio Madà, ha incorniciato le degustazioni, allietate dalle piacevoli note del pianista Paolo Zanarella, delle 18 aziende vitivinicole regionali presenti: Arzenton, Bon Sabrina, Bulfon, Cantina Puntin, De Claricini, Dorigo, Elio Vini, Ferrin Paolo, Grillo Iole, Il Roncal, La Magnolia, Le Due Torri, Parovel Vigneti Oliveti 1898, Rocca Bernarda, Scarbolo Sergio, Spolert Winery, Torre Rosazza e Villa Russiz. Ampio spazio dato anche alla gastronomia con le prelibate proposte dei ristoranti ducali Ristorante Al Fortino, Pizzeria Flôr 2020, Savors il Laboratorio del Gusto, Prosciuttificio Morgante e Olio Ducale.

Calici di Stelle, una delle serate a Cividale del Friuli

Le iniziative continuano: il 22° concorso Spirito di Vino

La collaborazione con il Comune di Cividale del Friuli proseguirà anche nei prossimi mesi: a dicembre, nel Chiostro di Santa Maria in Valle, sede della Vetrina del Territorio organizzata dal Comune, sono infatti previste le premiazioni del 22° Concorso Internazionale “Spirito di Vino”, indetto dal Movimento Turismo del Vino FVG, che raccoglie annualmente le più belle e graffianti vignette satiriche sul tema del vino realizzate da vignettisti di tutto il mondo.

I prossimi appuntamenti: cene in vigna, Calici di fuoco e Vigneti Aperti

Ma la magia di Calici di Stelle non finisce qui e continua con gli ultimi appuntamenti con Calici di Stelle… in cantina: la Cena in vigna di lunedì 9 da Ferrin Paolo a Camino al Tagliamento, e Calici di fuoco giovedì 12 da Elio Vini a Grupignano.

Proseguono inoltre gli appuntamenti settimanali con Vigneti Aperti, iniziativa che permette di respirare aria pura, conoscere le diverse fasi vegetative della vite e scoprire come il vino nasca in vigna, grazie alle esperienze enoturistiche organizzate dalle cantine associate. Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.cantineaperte.info.



Per informazioni: www.mtvfriulivg.it