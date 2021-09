Una Ferrari vince su Google: il pilota Fabio Barone nel Guinness dei Primati

Si è appena concluso il Ferrari Guinness World Record 2021, l’impresa che ha decretato la vittoria del pilota Fabio Barone a bordo di una Ferrari F8 Tributo nella sfida senza precedenti al navigatore di Google Maps con l’obiettivo di percorrere nel minor tempo possibile la distanza di oltre 4.400 Km. fra Roma e Capo Nord. Barone è riuscito a tagliare il traguardo in 45 ore, 20 minuti e 38 secondi – con ben 4 ore di vantaggio rispetto al tempo impiegato dalla vettura virtuale del gigante di Mountain View. L’evento, che si è svolto dal 4 al 6 settembre con il patrocinio del Comune di Roma e della Farnesina, ha visto fra i suoi main sponsor Comte de Montaigne, Maison produttrice dell’autentico di Champagne dell’Aube. «Questa sfida sportiva esprime con forza la filosofia della nostra Maison - ha commentato Stéphane Revol, Ceo di Comte de Montaigne - Valori che ispirano la continua sfida con se stessi per superare i propri limiti e la costante ricerca dell'eccellenza e che portano sempre a grandi risultati. Oggi il nostro brindisi è per Fabio ed il suo eccezionale team, che hanno fatto trionfare l'Italia in una gara unica nel suo genere».

Fabio Barone e Alessandro Tedino

Una sfida senza precedenti

Fabio Barone e il suo co-pilota Alessandro Tedino, supportati da un Team di oltre 30 professionisti, hanno sfidato la vettura virtuale di Google Maps in un viaggio spettacolare a bordo di una Rossa di Maranello F8 Tributo durante il quale la tecnologia e i Social Network hanno fatto da padrone. L'equipaggio italiano è partito dalla suggestiva Via Dei Fori Imperiali, sotto gli occhi incuriositi di Giulio Cesare, per un viaggio di oltre 4.400 Km che è stato coperto in meno del tempo dichiarato dal navigatore della California, ovvero in meno di 49 ore.



Al traguardo un brindisi con lo Champagne Comte De Montaigne

Al traguardo, in rappresentanza del nostro Paese, è stato presente Alberto Colella, l'ambasciatore italiano in Norvegia. E per il brindisi… le bollicine speciali dello Champagne Brut Grande Réserve in formato Magnum di Comte De Montaigne.

Brut Grande Réserve di Comte De Montaigne, Main Sponsor della gara

Chi è Fabio Barone

Fabio Barone, classe 1972, è da oltre 20 anni presidente di “Passione Rossa”, il più importante Club di clienti Ferrari del mondo. Con oltre 700 eventi al suo attivo, Fabio – che ama definirsi un Gentleman Driver - è conosciuto anche come il Barone Rosso. Nel corso degli anni, la sua Passione per la Rossa di Maranello lo ha portato a conquistare tre Speed World Record sulle strade più pericolose del pianeta. Partendo nel 2015 dalla Transfagara?an, la strada nazionale della Romania che si snoda nel nord della Transilvania fino alle pendici del castello di Dracula, l'anno successivo alza l'asticella e scala la Tianmen Mountain Road, un vero drago di cemento che con le sue 99 curve passa da 200 a 1300 metri di altezza, collocandosi a pieno titolo fra i percorsi più pericolosi del globo. Nel 2018, infine, il nuovo primato di velocità fra gli spettacolari Canyon della Valle del Dades, in Marocco, riconferma Fabio come recordman assoluto.