Teo KayKay e TopChampagne, ecco altre 6 bottiglie Louis Roederer Collection 242

Seconda anteprima mondiale per Teo KayKay e TopChampagne dopo il lancio degli Nft a marzo con “Teo KayKay x TopChampagne Prelude Titanium”, la prima collezione di Champagne customizzati al mondo ad avere abbinata anche un'opera digitale unica e collezionabile (Nft - Non Fungible Tokens) che ritrae la bottiglia fisica e la cui autenticità è certificata attraverso la tecnologia blockchain.

Da qualche giorno lo street artist Teo KayKay e Andrea Silvello (alias TopChampagne) hanno nuovamente lanciato una collezione di 6 bottiglie Louis Roederer Collection 242 decorate a mano con la figura del diamante, considerata un pò la sua firma.

La limited edition e Teo KayKay

Un diamante per ogni bottiglia

Ad ogni bottiglia è abbinato un diamante digitale generato casualmente da Bitmonds, la prima piattaforma al mondo di generazione di diamanti digitali collezionabili in 3D. Ogni diamante è caratterizzato da un number ID univoco e progressivo, un colore, un nome e caratteristiche di purezza che ne fanno un pezzo unico, raro e da collezione. dotato di un valore di mercato che cresce nel tempo in base alle caratteristiche stesse del diamante (colore, purezza, rarità, …) e può essere venduto o scambiato sulla piattaforma.

L'idea di Teo KayKay

Teo KayKay (nome provocatorio di un artista italiano) è il primo Street Artist (dal 1996) Italiano ad aver customizzato solo bottiglie di champagne e ad aver unito il mondo dello champagne agli Nft. Nel 2021 ha iniziato un processo di cambiamento in tutto ciò che ruota attorno alla sua arte e che possa essere in qualche modo di aiuto al pianeta. I colori utilizzati rispettano elevati standard di gestione della qualità (ISO 9001) e ambientale (ISO 14001), sono certificati e sono simbolo di eccellenza. Teo KayKay ha inoltre cambiato le seal tag che non sono più in plastica e metallo ma composte da un innovativo materiale 100% vegano, composto da una miscela di carta, cellulosa (al 60%) e lattice che non contiene pentaclorofenolo, PVC o BPA e non è nocivo né per la salute né per l’ambiente.

Chi è Andrea Silvello

Andrea Silvello ha sviluppato quella che oggi è la principale piattaforma per gli amanti dello Champagne in Italia, e una delle principali al mondo, su Instagram. Sessioni di didattica per tutti, organizzazione di eventi e degustazioni, vendita di prodotti selezionati in e-commerce, supporto ai ristoranti e ai wine bar nell’organizzazione della propria selezione di Champagne, supporto all’organizzazione di viaggi in Champagne e tante altre attività per favorire lo sviluppo del mercato dello Champagne in Italia.