Montalcino si conferma patria del Brunello e del tartufo

Montalcino parla al mondo con il suo Brunello e lo fa tramite un evento internazionale famoso proprio per la sua rassegna enologica, che vanta però altre etichette che non possono passare in secondo piano: la finezza del Rosso di Montalcino, l'emergente Sant'Antimo e l'opulento Moscadello. Ma Montalcino-San Giovanni d'Asso è anche la patria del tartufo bianco pregiato: due perle di questo territorio che parlano al mondo.

Dunque,che vanno a braccetto anche se in questo caso non conta l'abbinamento perfetto bensì la sublimazione: e il Brunello e ilgiocano a misurarsi sull'eleganza e sulla suadenza. Infatti grandi e suadenti calici ci hanno ammaliato con la loro complessità e gentilezza di beva.

Non ho potuto fare a meno, dopo aver completato una degustazione idilliaca di Brunelli, di andare a degustare a ristorante un ottimo picio con un eccellente mantecatura di Grano Padano dei Prati Stabili e una piccola parte di Pecorino di Pienza con copioso tartufo bianco pregiato.

Una annotazione di gran classe e di stile l’ha dimostrata la squadra di servizio Ais Toscana con i loro perfetti abbinamenti: onore al merito.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it