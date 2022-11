Il Consorzio Oltrepò Pavese, protagonista al Merano Wine Festival

C’è molto Oltrepò Pavese al Merano Wine Festival 2022 che apre alla presenza di 700 produttori e attende oltre 8000 visitatori, grazie a uno spazio strategico - di fronte all’ingresso del Kurhaus - dove il Consorzio Tutela Vini propone un punto “Discover Oltrepò Wines” dove degustare e raccogliere informazioni sulle denominazioni tutelate e promosse dal Consorzio.

Una posizione di benvenuto alla rassegna

«Il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese – spiega il direttore, Carlo Veronese - occupa una posizione di benvenuto alla rassegna, lungo il red carpet che collega il magnifico Kurhaus della grande manifestazione con la città attorno, dedicata e collegata al Teatro Puccini, con un percorso di degustazione e di eccellenze che si fa scoprire anche all’esterno». L’area Oltrepò è dunque, a tutti gli effetti, un fuori salone collocato in Corso della Libertà difronte al Kurhaus e mette in degustazione vini Docg e Doc, con due momenti aperitivo giorno per giorno alle ore 12 e alle ore 18 in compagnia del Salame di Varzi Dop con un nuovo angolo OltreMixology, attento a conquistare con i suoi vini a denominazione e con nuove proposte di cocktail anche i più giovani appassionati.

Nel dettaglio il programma del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese prevede:

Venerdì 4 novembre dalle ore 10 alle ore 18 “Discover OltrepoWines a Merano WineFestival 2022”. Dalle 18 Oltremixology. Nel pomeriggio visita della delegazione degli studenti dell’Università di Padova guidata dal winejournalist Mauro Giacomo Bertolli.

Le aziende dell’Oltrepò Pavese presenti in Gourmet Arena area Consortium sono: Bosco Longhino, Calatroni, Dagradi, Il Molino di Rovescala, Marchese Adorno, Quaquarini e Tenuta il Bosco.



Le aziende dell’Oltrepò Pavese all’interno del Kurhaus sono: Cà di Frara – Lombardia 12/1 - Wine Italia - The Wh Selection; Terre d’Oltrepò – Lombardia 13 - The Wh Selection; Conte Vistarino – Lombardia 14 - The Wh Selection; La Travaglina – Lombardia 15 - The Wh Selection; Azienda Agricola Verdi Paolo – Lombardia 201 - The Wh Selection; Monsupello – Lombardia 208 - The Wh Selection ; Vanzini – Lombardia 209 – The Wh Selection; Giorgi – Lombardia 212 - The Wh Selection; Cordero San Giorgio - WineHunter Area 153. Per il Catwalk Champagne - Grande finale, nello spazio Lombardia saranno presenti in postazione 8 Giorgi e in 36 Monsupello. Nell’area NeP – Naturae et Purae, al 14 La Piotta.