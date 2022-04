birra vs vino

Tartufo a tavola: no alla bionda si al nettare di bacco Secondo il Baromètre Sowine/Dynata 2022, il 51% dei francesi sceglie la birra come bevanda alcolica preferita che, per la prima volta, supera il vino. Tuttavia a tavola con il tartufo il matrimonio perfetto è con il vino