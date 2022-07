Villa Franciacorta può stappare, il 2022 si è aperto col botto

Per l'azienda vinicola Villa Franciacorta il primo semestre del 2022 si chiude all'insegna dell'ottimismo. L'aggregato dei dati economici mostra un andamento entusiasmante per l'azienda di Monticelli Brusati. Tutti gli indicatori puntano verso l'alto e fanno ben sperare, una tendenza che sembra interessare il turismo e la ristorazione, nonostante le incertezze del quadro economico e geopolitico internazionale.

La lettura del bilancio economico della storica cantina rivela un fatturato in aumento del 37% sull'anno precedente e, significativamente, del 30% sul 2019 , ultimo anno pre-Covid. Di particolare soddisfazione la crescita registrata sui mercati internazionali. Ai tradizionali mercati europei (nello specifico Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Danimarca e Belgio) si assiste a un incremento della presenza dei prodotti aziendali in Giappone, Canada, Venezuela e Russia. Nel complesso, la quota di mercato d'esportazione è arrivata a coprire il 33% del fatturato totale ed è stata raggiunta grazie a un incremento delle vendite all'estero del 63% sull'anno precedente, un risultato ottimo se si considerano le condizioni oggettive dei mercati, ma che probabilmente è la chiara lettura della rinnovata voglia di vivere e godere di momenti unici condivisi brindando con prodotti di alta gamma.

Anche il mercato nazionale presenta dei dati di grande soddisfazione: Villa Franciacorta può infatti vantare una crescita del 26% sul 2021 confermando la scelta, da parte del consumatore, di prodotti di eccellenza mai come oggi scelti consapevolmente e non sull’onda di mode o tendenze.

Afferma Roberta Bianchi, volto di Villa Franciacorta: «Infine è il numero complessivo di bottiglie vendute a rafforzare l'impressione di un successo che appare solido e radicato, indipendentemente dalle condizioni esterne a conferma di quanto la serietà e la coerenza dimostrata in 62 anni di storia di Villa Franciacorta siano il vero volano di una indiscussa crescita qualitativa e della conseguente fidelizzazione dei nostri stimatissimi clienti». Nel primo semestre del 2022 Villa Franciacorta ha venduto il 27% di bottiglie in più rispetto all'anno precedente. In particolare sono aumentate del 43% le bottiglie di Extra Brut, del 39% le bottiglie di Rosè e del 63% le bottiglie formato Magnum.

«Questi risultati - affermano Roberta Bianchi e Paolo Pizziol – rappresentano per noi, per la nostra forza vendita e per tutte le persone che lavorano in azienda, un grande risultato e un forte stimolo a proseguire sulla strada intrapresa con ottimismo e positività. Abbiamo attraversato un periodo difficile senza venir meno ai nostri capisaldi e siamo fortemente convinti che anche nei prossimi mesi non mancheranno la forza di volontà e l'entusiasmo, sempre con lo sguardo rivolto all’eccellenza».

