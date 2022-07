Ferrari Trento e Symbola insieme per la sostenibilità

Ferrari Trento ha aderito a Symbola, la Fondazione che riunisce e racconta aziende e istituzioni che puntano a migliorare il Paese grazie a innovazione e sviluppo, bellezza e creatività, capitale umano e territorio. Il concetto di responsabilità sociale, di benessere, di tutela e promozione del territorio, infatti, è un credo che la famiglia Lunelli porta avanti da ormai più di un decennio, frutto di una prospettiva di lungo periodo che un’azienda di famiglia è più propensa ad avere, tanto più nel settore vinicolo, dove il tempo è una delle prerogative principali.

Alessandro, Matteo, Camilla e Marcello Lunelli

Legame con il territorio

Ferrari, da sempre brindisi per eccellenza del nostro Paese, si impegna nel farsi ambasciatore della bellezza e dell’arte di vivere italiana, ma resta intimamente legato al Trentino, che tutela con pratiche agricole virtuose e promuove in molteplici forme: dalla valorizzazione del patrimonio artistico, come nel caso di Villa Margon, all’attrattività dell’enoturismo, fino al supporto nella comunicazione della Trentodoc. Valori in linea con ciò che Fondazione Symbola sostiene dal 2005, riunendo e promuovendo oggi 140 soci, tra aziende e istituzioni, che hanno scelto come driver di crescita sostenibilità, cultura e coesione sociale.

Certificazione biologica e Biodiversity Friend

«Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Symbola, realtà che conosciamo bene e con cui abbiamo già collaborato in passato - ha commentato Marcello Lunelli, vicepresidente di Ferrari Trento - Questo ingresso è un’ulteriore conferma dell’importante impegno che stiamo portando avanti in vigna e in cantina, orientato non solo all’eccellenza produttiva e al benessere dei nostri collaboratori e della comunità che ci ospita, ma anche a una sempre maggior tutela dell’ambiente. Tale percorso ci ha permesso di ottenere la certificazione biologica e Biodiversity Friend di tutti i vigneti di proprietà e da quest’anno anche la Carbon Neutrality scope 1, 2 e parziale 3, a livello aziendale».

Condivisione di valori

«L’adesione della cantina del Gruppo Lunelli alla nostra Fondazione – ha dichiarato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola – è fondata sulla condivisione di quei valori che sono nel dna di Symbola: qualità, innovazione, bellezza, sostenibilità, legami col territorio e le comunità. Il vino è un formidabile ambasciatore di questa Italia nel mondo. Quella della cantina del Gruppo Lunelli è una sfida per la sostenibilità che guarda al futuro: un’Italia che fa l’Italia è la chiave per rafforzare la nostra economia. Affrontare con coraggio la crisi climatica e le sue conseguenze non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più forti come affermiamo nel Manifesto di Assisi».



