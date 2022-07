Società Excellence, 10 anni nel nome della qualità di vini e distillati

Era il 25 giugno 2012 quando 6 protagonisti del mondo della distribuzione e dell’importazione di vini e distillati di eccellenza, decisero di unire le forze e fondare quello che fu denominato Club Excellence. Oggi, a 10 anni distanza, il Club è diventato Società Excellence, il numero dei soci è cresciuto, ma gli obiettivi e i valori sono rimasti sempre gli stessi: diffondere la cultura del concetto di organizzazione della distribuzione e del commercio di vini e distillati di prestigio con trasparenza, correttezza, eticità e spirito di collaborazione.

«Siamo davvero emozionati di aver raggiunto questo traguardo e di poter festeggiare i nostri primi 10 anni di vita - ha affermato Luca Cuzziol, presidente di Società Excellence, durante la celebrazione dell’anniversario che si è tenuta giovedì 7 luglio presso l'Hotel Four Seasons di Milano - Fare squadra, condividendo le opportunità e le problematiche del mercato in cui operiamo era fondamentale per noi e per l’intero mercato già 10 anni fa. I fatti, durante tutti questi anni, ci hanno dato ragione ed hanno evidenziato come lo sia, ancor di più, oggi e lo sarà anche nel prossimo futuro».

Le tappe fondamentali

Sono molte le tappe fondamentali che hanno contraddistinto la storia di Società Excellence dal 2012 a oggi, a partire dalla trasformazione in Società Cooperativa nel 2016, fino ad arrivare al cambio di nome – da Club Excellence a Società Excellence – con conseguente restyling del logo avvenuta nel 2020. «Nel corso degli anni abbiamo organizzato molti eventi con l’obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del vino e dei distillati di qualità organizzando momenti di incontro e di degustazione che avevano, e hanno tuttora, un grande ruolo formativo e divulgativo sia per gli operatori del settore che gli appassionati», ha ricordato ancora il presidente Cuzziol.

I numeri di Società Excellence

I numeri di Società Excellence rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tutto il settore: il volume di affari sviluppato nel 2021 ha superato i 260 milioni di euro, grazie al lavoro di più di 1800 agenti dislocati su tutto il territorio nazionale, ai quali si aggiunge il prezioso supporto di 280 collaboratori. Sono, inoltre, più di 2100 le aziende rappresentate e/o distribuite dai soci di Società Excellence, di cui 2/3 estere e 1/3 italiane.

I cambiamenti della distribuzione

Il mondo della distribuzione del vino è profondamente cambiato negli ultimi 10 anni, non solo a causa della pandemia, ma anche per la progressiva evoluzione della domanda da parte dei consumatori che ha portato ad una maggior segmentazione del mercato e ad una maggior specializzazione da parte dei distributori. È quanto emerso dalla presentazione di Danis Pantini, responsabile Nomisma Wine Monitor: «Il "combinato disposto" dell’eredità della pandemia e dei cambiamenti nella domanda di vino, inducono da un lato ad un’evoluzione necessaria della fase distributiva ma dall’altro alla contestuale possibilità di nuovi spazi di mercato anche per il futuro».

«Il ruolo della distribuzione, la sua capacità di essere un anello di congiunzione tra il mondo della produzione e quello della vendita al dettaglio e dell’Horeca, sono tutti elementi imprescindibili anche in questo difficile e complicato momento che caratterizza il post-pandemia - aggiunge Lorenzo Righi, direttore di Società Excellence - Saper gestire la delicata fase della logistica, oggi, assume un ruolo centrale nella distribuzione del vino, così come proseguire nell’opera di formazione della forza di vendita: sono attività che le aziende socie di Società Excellence portano avanti con grande energia e che consentono la diffusione della conoscenza delle nuove produzioni di qualità, sempre più bisognose di partner professionali ed esperti al loro fianco».

Modena Champagne Experience

L’incontro milanese, inoltre, è stata l’occasione per presentare la 5ª edizione di Modena Champagne Experience, ormai diventato l’appuntamento dedicato allo champagne più importante a livello europeo. In programma il prossimo 16 e 17 ottobre negli spazi di Modena Fiere, vedrà protagonisti i vini di più di 120 aziende di champagne suddivisi tra grandi Maison e piccoli vigneron, oltre a un calendario di master class di approfondimento condotte da professionisti di primo piano del mondo delle bollicine.