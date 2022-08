Nasce Veraison Group Spa, nuovo colosso del vino

Il suo scopo è diventare uno dei principali leader italiani ed europei del settore beverage e in particolare del segmento vinicolo, arrivando a vendere 20 milioni di bottiglie. Per questo motivotre cantine, Tenute Salvaterra, Progetti Agricoli e 4Ru si sono unite per dare vita al colosso Veraison Group Spa.

Nasce Veraison Group Spa, gruppo che punta a conquistare il mercato del vino

L'annuncio della nascita di Veraison è stato dato da Edoardo Freddi, Ceo di FreedL Group, gruppo specializzato in investimenti in asset e società operanti nel settore beverage, che deterrà la maggioranza di capitale assumendo il ruolo di Amministratore Delegato della neonata società.

La strategia di Veraison, espandersi in Europa

Veraison è un termine francese che indica l'invaiatura, ovvero la fase in cui il grappolo giunge a maturazione cambiando la sua pigmentazione.

«Volevamo un termine che esprimesse al meglio la volontà di crescere, la vocazione per i mercati internazionali e l'appartenenza al mondo del vino», ha spiegato Edoardo Freddi. Le aziende protagoniste di Veraison Group manterranno la loro indipendenza per le aree di produzione, gestione e controllo dei propri prodotti. Mentre la direzione e il coordinamento operativo saranno competenza del Gruppo appena formato.

La strategia di Veraison Group, come precisato in una nota, prevede l'espansione sia in Italia sia all'estero tramite una crescita organica affiancata da acquisizioni. Sul mercato verranno portate oltre 20 milioni di bottiliglie nei prossimi due anni. L'aggregato dei fatturati delle tre aziende nel 2022 raggiunge quasi quota 30 milioni di euro, di cui la maggior parte all'estero, con l'obiettivo di ottenere, nell'arco di due anni, un fatturato complessivo superiore ai 40 milioni solo per crescita organica, oltre all'ingresso di nuove partnership. Ad affiancare Edoardo Freddi nella gestione di Veraison Group, tre manager dalla comprovata esperienza: Luca Maulini, che manterrà il ruolo di Amministratore Unico di Salvaterra, Claudio Rizzoli, Direttore Commerciale di Progetti Agricoli, e Roberto Guardigli, Amministratore Unico di 4RU.