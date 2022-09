Cocco Wine, grande festa in Monferrato con la Barbera

A Cocco Wine, un grande Barbera - per 3 giorni - ha scatenato la festa e la gioia di vivere di migliaia di persone. La manifestazione si è svolta a Cocconato d'Asti, Paese conosciuto fin dall'800 come la Riviera del Monferrato. Un appuntamento che da 21 anni richiama fra le vie del centro storico di Cocconato d'Asti appassionati da tutto il Nord Italia, compresi molti stranieri.

Stand del vino a Cocconato durante Cocco Wine

A Cocconato d'Asti la grande festa di Cocco wine

Un successo fra i banchi d'assaggio il Cocco Wine che si è ripetuto anche lo scorso fine settimana, per una rosso di qualità superiore che si coltiva su e giù le colline astigiane, che sanno molto di viticoltura eroica di montagna. Bio per l'80 %, i 120 ettari di vigne che sono tornate a vivere (dopo anni di semi abbandono) nel '90 grazie a molti giovani. Circa mezzo milione le bottiglie prodotte da pochi, ma appassionati, vignaioli: Adriano Cavallito, Cecilia Zucca, Palo Macchia, Federico Nicola e Pino Bo con lo storico Luigi Dezzani. E proprio loro, con il sostegno dell'Amministrazione, hanno deciso di dar vita al Consorzio Comunale per la Barbera e i prodotti tipici del territorio: salumi, formaggi, miele e nocciole.

Cocconato punta a crescere con l'enoturismo

Cocconato, uno dei Borghi più belli d'Italia e bandiera arancione del Touring, con i suoi 1.500 Abitanti «ha lanciato la sfida - ha detto Massimo Corrado, avvocato, ma anche anima e motore di Cocco Wine, nonché presidente di Go Wine - Per far scoprire il vino e i suoi magnifici paesaggi, le qualità viticole, la vocazione turistica e le ambizioni enologiche».

Nel 2021 è nato appunto il Consorzio che «vuole anzitutto - ha ricordato a sua volta il presidente Adriano Cavallito - rimarcare l'orgoglio per un prodotto speciale la Barbera che nasce fa queste colline in un microclima unico e rilanciare il Comune, che di per sé è già un brand. Fare squadra, unire le forze in vista anche della prossima creazione di un punto vendita e food per tutte le aziende». Una realtà, insomma, che ha avuto la forza e il coraggio di unire le forze produttive agroalimentari , vere eccellenze in questa zona piemontese.

A Cocconato una vendemmia «spettacolare»

E quest'anno, la raccolta delle uve in parte è già stata fatta: «Una vendemmia spettacolare - hanno concordato tutti i produttori - seppur ridotta del 10-15% causa siccità, ma di altissima qualità, con vini che si evolveranno nel tempo. Sarà una Barbera corposa e intensa, di grande eleganza e fruttata con la famigerata acidità inferiore rispetto al passato».

Il paese di Cocconato 1/3 2/3 3/3 Previous Next

Qualcuno ha pure ridotto la resa per ettaro,addirittura scendendo da 120 a 60-70 quintali.

Un terreno bianco, composto da sabbia e argilla di origine marina, è stato ricordato durante la degustazione orizzontale guidata, con la scelta delle cantine di presentarsi tutte con l'annata 2021. Cinque vini che hanno raccontato luoghi e suoli diversi di quel gran bel vigneto di Cocconato. Qui, dove: «Non tutto è facile, e comodo ma bisogna farla... una grande Barbera».