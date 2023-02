Arte e vino a Torino sono... gioielli reali

Presentato Gioielli reali, un progetto sinergico tra agricoltura e cultura realizzato dalla Strada Reale dei Vini torinesi in collaborazione con la Fondazione Accorsi- Ometto che ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare da un lato il vino e dall’altra l’arte come “reali gioielli” di Torino e del suo territorio.

L'album di gioielli appartenuti alla famiglia Savoia-Carignano

Arte e vino insieme in una special box

Sotto la guida di un’agenzia specializzata in cross media communication, la Why Adv di Torino, è stata sviluppata una soluzione creativa che esalta l’unione tra il mondo dell’arte e quello del vino. Si tratta di una special box, oltre che essere collezionata, è di dimensioni adatte per contenere alcune bottiglie dei vini del territorio torinese oppure i libri realizzati dal Museo Accorsi-Ometto e venduti presso il loro book shop.

Il Museo di Arte decorative Accorsi-Ometto è stato scelto come primo ente museale a partecipare a questa iniziativa in quanto all’interno delle sue collezioni viene custodito l’unico album di gioielli appartenuti alla famiglia Savoia-Carignano. Un volume-inventario, unico, di grande valore con 127 disegni eseguiti a matita e penna che raffigurano collane, pendenti, anelli e bracciali di epoca barocca che andarono distrutti con l’occupazione napoleonica. Su questa particolare confezione sono illustrati alcuni dei gioielli più significativi, inoltre riporta all’interno un testo bilingue sulle notizie dell’inventario ed una serie di QR code che rimandano a video appositamente realizzati per far scoprire la Strada Reale dei vini Torinesi. Un modo tutto nuovo per comunicare e promuovere arte, territorio ed enogastronomia.