L’Italia del vino, la rubrica di Paolo Porfidio si rinnova

Tutti noi ricordiamo il duro periodo di pandemia, caratterizzato da un primo e lungo periodo di stop e lockdown forzato. Un momento di grande crisi per le attività ristorative e, di conseguenza, di tutto il comparto produttivo. Paolo Porfidio, Head Sommelier di Terrazza Gallia a Milano e Coordinatore Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana), reduce dalla vittoria del concorso Personaggio dell’anno Italia a Tavola, proprio in quei giorni di crisi decide di interrompere il silenzio calato sul mondo del vino, ridando voce alle cantine di tutta Italia. Tutto questo raccontando territori, vitigni, produzioni e curiosità attraverso la degustazione di produzioni di eccellenza. Nasce così la rubrica “Ripartiamo dal Vino”. Il format è stato tra i più seguiti e apprezzati dai professionisti, dagli appassionati di vino e dalle cantine stesse, grazie all’impostazione semplice e libera da tecnicismi troppo spesso superflui, senza però essere mai banale. Tantissime le cantine che hanno aderito a questo progetto, affidandosi a Porfidio anche dopo il periodo di lockdown per la comunicazione dei propri prodotti.

Paolo Porfidio

La volontà del sommelier: comunicare l’importanza dei territori dei vini

La volontà del sommelier è quella di comunicare sempre di più l’importanza dei territori di origine, dell’impegno dei produttori e della valorizzazione del vino di qualità e guidare il consumatore attraverso un viaggio tra storia, cultura ed emozione, in modo da ispirarlo e agevolarlo nella scelta e nel consumo consapevole, intelligente e responsabile.

Proprio per questo motivo la rubrica è sempre alla ricerca della perfezione comunicativa. Importanti sono stati anche i brand scelti per valorizzare I prodotti degustati. Tra tutti Coravin, strumento di servizio e conservazione ormai diventato fondamentale nella quotidianità dei sommelier e degli enoappassionati, argomento trattato ampiamente durante le puntate di Ripartiamo dal Vino.

Nuovi temi di discussione: dalla ricerca del calice alle temperature di servizio

Dal mese prossimo la rubrica si arricchirà di nuovissimi esclusivi contenuti, implementando temi fondamentali, quali la scelta del calice adatto, della temperature di servizio e conservazione. Per apprezzare al meglio le qualità del vino è infatti fondamentale una conservazione adeguata e che il servizio venga eseguito nel rispetto delle caratteristiche intrinseche. Diventa così utile una valutazione della scelta della temperatura, in funzione del momento di servizio e dell’abbinamento con il piatto. Ed è proprio per questo motivo che l’Head Sommelier di Terrazza Gallia ha scelto come partner Datron, azienda leader nella produzione di cantinette e strumenti per la conservazione del vino. Altro tema che verrà toccata è quello della scelta del calice giusto in funzione della tipologia di vino, dneominazione e vitigno. Per fare questo la degustazione verrà svolta attraverso l’utilizzo dei calici RCR Cristalleria Italiana, azienda specializzata e ormai punto di riferimento nella produzione di calici e strumenti per il servizio di qualità. Tante saranno le novità e le cantine coinvolte. Non vogliamo anticipare troppo.

La rubrica di Paolo Porfidio si arricchirà di nuovissimi esclusivi contenuti