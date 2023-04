Puglia, il Fuori Vinitaly: una caccia al tesoro nel segno dell'enogastronomia

Tra le attività organizzate per il Fuori Vinitaly 2023, l'Associazione italiana sommelier Puglia ha promosso un grande evento di comunicazione e festa del vino con una caccia al tesoro che ha visto tre coppie formate da giornalisti e influencer sfidarsi in un percorso a tappe nel cuore del centro storico di Verona superando una serie di prove sul tema della Puglia enogastronomica per conquistare la vittoria. Una caccia al tesoro iniziata presso la Biblioteca Capitolare e terminata all’Arena. AI vincitori una barbatella a scelta tra Primitivo, Negroamaro, Susumaniello, Verdeca o Nero di Troia del progetto “Adotta una vite, coltiva un sorso di Puglia” delle Donne del vino delegazione Puglia e una inedita wine experience, un viaggio emozionale a scelta presso alcune delle cantine al femminile che fanno parte dell’Associazione.

Presso il Crowne Plaza Hotel di Verona l’evento “La vigna e l’uliveto di Puglia” condotto dal giornalista Gioacchino Bonsignore, per far conoscere e valorizzare il legame tra questi due importanti simboli della grande diversità della regione. Hanno partecipato Rossella Giorgio, dirigente all’Assessorato Agricoltura; Massimiliano Apollonio, presidente Movimento Turismo del vino; Massimo Tripaldi, Assoenologi; Renata Garofano, delegata per Le donne del vino Puglia; Vincenzo Patruno, presidente ConfCooperative di Puglia. Giacomo D’Ambruoso, presidente Ais Puglia, ha ricordato che al Vinitaly 2023 era presente un gruppo di oltre 25 persone, tra sommelier, relatori, referenti della comunicazione e del coordinamento regionale dell’associazione, che hanno contribuito a valorizzare non solo i vini, ma anche gli oli regionali con il contributo dei Sommelier dell’olio Ais.

Alla chiusura del talk, la festa pugliese sulla terrazza dell’hotel con le degustazioni dei vini e degli oli evo abbinati alle tipicità regionali preparate in più angoli di show cooking dagli Chef dell’Associazione Colto e Mangiato.