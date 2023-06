L'Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti racconta i 20 anni di attività

Location insolita quella scelta per questo evento in collaborazione con Banca Cambiano 1884 S.p.A. I locali del Cinema Astra di Firenze. L’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti, presieduta da Enrico Pozzesi, festeggia i suoi 20 anni attraverso il libro di Armando Castagno “Castellina in Chianti. Territorio, vino, persone”, che racconta le storie dei produttori di questo comune rinomato per le sue realtà vitivinicole. Un piacevolissima conversazione governata da Luciano Ferraro, giornalista del Corriere della Sera, condita da simpatici aneddoti, retroscena, passioni e curiosità emerse durante le interviste ai produttori, a fare il punto sulle prospettive del Chianti Classico declinato in questo terroir.

Festeggiati i 20 anni dell'Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti

Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti, i migliori vini in degustazione

I ritratti di Caroline Aspas e gli scatti dei paesaggi di Andrea Federici, arricchiscono il valore di questa pubblicazione. Da rimarcare gli interventi di Enrico Pozzesi e di Stefania Saccardi, Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Toscana. Poi il via alla degustazione con vini di 37 aziende dalla A di Antico Podere Casanova di Bucciarelli alla V di Villa Trasqua con una batteria davvero spettacolare. Proviamo a stringere il campo sui cinque assaggi che ci hanno maggiormente impressionato: